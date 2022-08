La persecución del gerente del Hospital César Uribe Piedrahíta contra la prensa

A Éder Narváez le impidieron entrar al Hospital César Uribe Piedrahíta. Llamaron a la policía con la excusa de que el periodista hacía un escándalo y no era cierto

Por: Éder Narváez Sierra |

agosto 26, 2022

Que el gerente del Hospital César Uribe Piedrahíta, Humberto Bernal, ordene impedirme el acceso a las instalaciones de la institución sin justificación legal es una clara vulneración a la libertad de prensa, vista desde la obstrucción al trabajo periodístico.

A las cuatro de la tarde me dirigía al servicio de Archivo e Imagenología del Hospital porque tenía una cita con el encargado de este último servicio, quien me llamó previamente para darme a conocer la situación que se viene presentando en esta área subcontratada legalmente.

Cuando llegué en el carro al Hospital y apenas los encargados de la seguridad se dieron cuenta que era yo, hicieron que el conductor detuviera el vehículo, dando inicio a este calvario.

Luego de 5 minutos dentro del carro me bajé y pregunté a los de seguridad sobre las demoras presentadas, me respondieron que no podía ingresar al área administrativa porque era orden de gerencia, claramente sin justificación.

En todo momento mantuve la calma, sin embargo, desde el Hospital llamaron a la Policía diciendo que en la portería había un sujeto haciendo escándalo en compañía de hombres armados. ¿Cuál escándalo? Solo estaba preguntando de manera serena el ¿por qué me restringían el acceso?

Pasaron pocos minutos para que llegaran 6 uniformados de la Policía y a todos los que estábamos en la puerta nos pidieron el documento de identidad. Los hombres armados a los que se refería la persona que llamó a reportar el caso eran los escoltas de mi esquema de seguridad y cuyas armas jamás sacaron.

Todo el tiempo estuve en la entrada principal, solo con el celular en la mano haciendo llamadas a la Policía, a la Fundación para la Libertad de Prensa y a Defensoría del Pueblo, al considerar una clara vulneración a mis derechos.

Cuando tenía una hora aproximadamente de espera intenté ingresar a las instalaciones donde estaba la parte administrativa para grabar la actitud que tomarían los de seguridad, y como se esperaba, cerraron la puerta y se pusieron en frente de ella para impedirme pasar.

Es importante indicar que en ningún momento cuando llegué al hospital saqué mi celular para grabar, lo hice únicamente para registrar la actitud de los guardas.

Los invito a ver esta clara obstrucción a mi trabajo como periodista por parte del funcionario público Humberto Bernal, gerente del Hospital.

*He sido uno de los periodistas que ha denunciado las irregularidades y la mala prestación de los servicios que brinda el Hospital a los usuarios.

