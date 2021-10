La operación que dejó como quinceañera a Andrea Valdiri

.Publicidad.

“Así va mi recuperación. Ya me paré de la cama, ya puedo aparecer en redes” afirmó este fin de semana pasado Andrea Valdiri después de completar casi dos semanas de haberse sometido a una cirugía estética que transmitió en vivo y por la que cobró 225 mil pesos colombianos al público.

En el video, y con el carisma que caracteriza a la bailarina, ella misma confesó las partes de su cuerpo por las que ingresó al quirófano. Además de aumentarse los senos también se quitó grasa de varias partes a causa de su embarazo. “Me aumenté un poquito (senos) eso no se ve porque yo soy espaldona soy grandota. Me quité grasita porque en todo mi embarazo se fue para las caderas y nalguitas. Me quitaron nalgas, me quitaron piernas” dijo Andrea Valdiri para también incluir el abdomen en su lista de retoques.

