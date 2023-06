La nueva vida Xilena Aycardi: Alejada de las portadas y más cerca de las redes 

La pandemia fue el detonante para que la famosa actriz quisiera abrir sus horizontes y explorara el mundo de las redes. Es toda una influencer aunque ella no lo crea

.Publicidad.

Era 1989 y una joven Xilena Aycardi debutó de la mano de Jorge Barón. ‘Alma, corazón y vida’ fue la producción que sirvió de trampolín para que la artista fuese contratada dos veces más por el presentador de la patadita de la buena suerte y para que su carrera al frente de las cámaras tomara vuelo.

Desde ese momento, la magdalenense no dejó de trabajar e incluso protagonizó la recordada novela ‘Las juanas’, producción que la llevó a ganar un premio India Catalina. Xilena Aycardi conquistaba a todos con su talento y belleza. Desde 1989 hasta el 2021 no pasó un día sin aparecer en la pantalla chica.

-Publicidad.-

Sin embargo, cuando la pandemia del Covid-19 paralizó el mundo y las producciones tuvieron que pausarse, ella no se intimidó y decidió ver en las redes sociales una forma, no solo para no perder vigencia, sino para salir de la monotonía que por esos días encerraba a todos.

| Vea también: Mateo García: La fórmula que convirtió a 'La primera vez' en el mayor éxito colombiano de Netflix

Publicidad.

Según lo contó a Las 2 orillas, desde ese momento de contingencia se dedicó a crear una comunidad a la que educa sobre temas de moda, vida saludable y cocina.

“En pandemia todos nos tuvimos que reinventar y yo me dije ‘quiero hacer algo productivo’, entonces me abrí una cuenta que habla de cómo optimizar las prendas, los recursos, las verduras, las frutas. Yo estoy tratando de mostrar a la gente lo que hago en mi cotidianidad”.

A pesar de que se ha empeñado en crecer en las redes sociales aclaró que para ella no es una opción abandonar la televisión y que próximamente volverá a ser parte de una producción de Caracol Televisión llamada ‘La influencer’ y de otra novela de la que no pudo revelar muchos detalles.

A sus 54 años, Xilena Aycardi sabe de sobra que su experiencia de más de 30 en loa pantalla chica le sirven para posicionarse como una persona influyente y por eso, por medio de las redes sociales, decidió dar un granito más del que podía siendo la protagonista de la novela de moda en Colombia.