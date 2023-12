La nueva marca deportiva que conquistó a James Rodríguez después de decirle adiós a Adidas

El colombiano partió cobijas con los alemanes en noviembre de 2022 y desde entonces vistió indumentarias de otras compañías, pero parece que New Balance lo atrapó

Además de jugarse la vida en las canchas de fútbol, varios jugadores también se juegan su carrera al frente de las cámaras, siendo imagen de algunas de las más famosas empresas del mundo. La mayoría de ellas, hacen parte del mundo del deporte, por supuesto, pero también pertenecen al mundo de la moda. Los futbolistas colombianos no se quedan atrás y uno de los más cotizados en ese aspecto ha sido James. Al cucuteño, desde el mundial de 2014, Adidas lo fichó como estrella; pero ahora una nueva marca es la patrocinadora de James Rodríguez.

La marca estadounidense que se convirtió en patrocinadora de James Rodríguez

En las últimas horas, el futbolista colombiano montó un video en sus redes sociales promocionando los nuevos guayos de New Balance, conocidos como Tekela v4 Pro Low FC, pero además otros artículos de la marca. Al jugador se le vio muy comodo y afirmó que se siente feliz de unirse al equipo de futbolistas patrocinados por la empresa estadounidense. "Siempre he admirado la marca y poder establecer esta asociación apenas unos meses después de mi llegada a Brasil, me hace sentir muy satisfecho y feliz." afirmó el cucuteño.

Hay que recordar que James Rodríguez finalizó su vinculo con Adidas en noviembre del 2022, momento en el que se le vio vestir unos guayos Nike en uno de los entrenamientos de la selección Colombia. En ese momento, los rumores aseguraban que el colombiano tendría un acuerdo para firmar con dicha marca; pero no hubo ningún contacto oficial. Ahora, después de un año, el jugador vuelve a la élite de las empresas deportivas con New Balance.