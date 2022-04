La humillación del contrato por horas (otra perla de Duque)

Por: BLADIMIR MARTÍNEZ LARGACHA |

abril 06, 2022

La “gran propuesta” planteada desde 2018 por Duque de pagar al trabajador por horas nuevamente toma fuerza ahora con el afamado candidato presidencial ‘Fico’ Gutiérrez' (una payasada que la Registraduría le ponga seudónimo y no su nombre de pila a un candidato a presidencia).

¿Que implica un contrato laboral por hora? Implicaría un beneficio para el empleador, ya que solo pagaría al trabajador horas laboradas o producidas, es decir el tiempo del desayuno y almuerzo no serían remunerados, a su vez aumentaría la presión al trabajador de producir para ganar.

Ejemplo: el salario mínimo legal es un básico de un millón de pesos, que traducido a día es de treinta mil trescientos pesos; para ganar esa cifra se tiene como exigencia las 8 horas, si se pagará por horas laboradas sería de cuatro mil cien pesos, es decir el trabajador le tocaría trabajar ocho horas ininterrumpidas para lograr el básico, perdiendo el tiempo de comidas.

A su vez la gran propuesta del pago por horas implicaría una drástica disminución de pensionados ya que el trabajador para lograrlo según las horas, que se traducirán en años, deberá laborar sin descanso durante 60 años para lograr una pensión base.

Es algo tan ilógico dado que según nuestra expectativa de vida para Colombia el promedio de vida de los hombres es de 58 años y de las mujeres 65 años.

Así que el trabajo por horas beneficiaria las arcas de los grandes y como siempre el común denominador que el pueblo lleve del bulto.

No al trabajo por horas que es símil del nefasto contrato por prestación de servicios que ha cargado al trabajador a asumir responsabilidades autónomas pero a la hora de la verdad es un obrero que es explotado más de lo común, dado que no goza del pago de las primas legales, no hay remuneración por su periodo de vacaciones ya que no las tiene, debe pagar su seguridad social en un porcentaje según lo que gane y es a ello a los que apuntan con un contrato inverosímil que es el del pago por horas que perjudica a más de 6 millones de colombianos a la miseria laboral para beneficiar la economía de los mismos de siempre.