La gran estrella colombiana Sofía Vergara llega a The Graham Norton Show

Por: Omar Alvarado |

enero 25, 2024

Sofía Vergara, nacida en la ciudad de Barranquilla, en la costa atlántica colombiana, se ha consolidado como una de las actrices mejor pagas de Hollywood. Es recordada por su papel de Gloria Delgado-Pritchett en la comedia de ABC “Modern Family” (2009-2020), por la que fue nominada a cuatro premios Globo de Oro y cuatro premios Primetime Emmy.

En enero de 2024 ha vuelto a la televisión con la serie de streaming “Griselda” para Netflix, basada en la vida de la temida narcotraficante del Cartel de Medellín Griselda Blanco, de la que también es productora.

Este tercer episodio del año de The Graham Norton Show llega el viernes 26 de enero a las 7:00 p.m. hora Colombia por Film&Arts. Este renombrado programa, especialmente emitido para la audiencia latinoamericana, convoca a destacadas personalidades del mundo del entretenimiento para unirse al anfitrión británico Graham Norton en su distintivo sofá escarlata para responder a interesantes preguntas, contar anécdotas y realizar emocionantes desafíos, asegurando momentos cargados de diversión.

En este nuevo episodio, también podremos ver al actor y comediante estadounidense Kevin Hart, conocido por sus papeles en series de televisión como “Undeclared” & “Real Husbands of Hollywood”. En el cine ha destacado en películas como “Jumanji: Welcome to the Jungle”, “DC: League of Superpets” y “Lift”. Ha estrenado en su carrera ocho especiales de stand-up siendo nominado a los Premios Emmy y los Premios Grammy en varias ocasiones.

Del mismo modo, tendremos la presencia de la actriz Jodie Comer reconocida por aclamadas cintas como “Free Guy” & “The Last Duel”. Ganó reconocimiento en televisión por su rol de Villanelle en la serie de BBC America “The Killing Eve”. Ha sido galardonada con importantes premios del teatro como el Laurence Olivier y el Tony.

Graham Norton también recibe a Alan Cumming, actor escocés de cine, televisión y teatro que se hizo famoso por sus roles en cintas como la trilogía Spy-Kids y la franquicia X-Men, así como en reconocidas series como “The Good Wife” e “Instinct” de CBS. Es ganador del Premio Emmy, dos Screen Actors Guild y dos Golden Globe.

Finalmente, la cuota musical del programa será Tom Odell, un cantautor inglés, que debutó en el 2012 con su EP “Songs From Another Love”. Se consolidó en 2013 con su álbum debut “Long Way Down” al que le siguieron cuatro álbumes igualmente exitosos, el último lanzado en 2022. Fue ganador de los Brit Awards en 2013 y Los40 Music Awards en 2023.

No se pierdan este nuevo episodio de The Graham Norton Show por el canal Film&Arts, que está disponible en Colombia por Claro (1621), Directv (746), y Movistar (607). ¡Prepárense para una noche llena de sabor colombiano y entretenimiento de primer nivel!