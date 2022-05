Lo traicionaron: El nuevo atropello de la selección con Juan Carlos Osorio

.Publicidad.

Ya han pasado dos meses desde que Tulio Gomez sacó por la puerta de atrás a Juan Carlos Osorio. El técnico, que se suponía sería la salvación del conjunto escarlata, no logró los resultados esperados y ademas tuvo problemas con los directivos del club, por lo que fue despedido y echado a su suerte. Desde ese momento, el risaraldense se ha dedicado a mandar hojas de vida sin ningún éxito, e incluso a postularse para ser técnico de la selección gratuitamente.

Con respecto a esto, en el programa Futbol America de ESPN, el ex DT de Atletico Nacional recordó una anécdota bastante dolorosa con las autoridades de la Federación. Según él, a mitad del mundial de Rusia 2018, directivos de la selección conversaron con él y le propusieron ser el técnico del equipo colombiano. "En la Copa del Mundo se me acercaron las autoridades de la Federación de Colombia y me prometieron el puesto de técnico de la selección, como colombiano es un orgullo." fueron sus palabras.

En ese momento, Osorio acababa de derrotar a la Alemania campeona del mundo y había dado una cachetada monumental a todos los periodistas manitos que estaban en contra de su dirigencia. Su momento con México era excepcional y ya tenia asegurado su puesto como técnico durante cuatro años mas.

🎵 ¡El Chucky Lozano! 👊🏼 Un día como hoy, pero de hace tres años, México derrotaba a Alemania en el Mundial de Rusia 2018 pic.twitter.com/iW6fRGeq0Q — 1xBet Latinoamérica (@1xBet_LAT) June 17, 2021

Sin embargo, sabiendo que le habían prometido el banco de Colombia, dejó todo en el país centroamericano para llegar al Metropolitano de Barranquilla. El problema es que cuando llegó, el puesto ya se lo habían dado a Queiroz y quedó sin el pan y sin el queso.

Sin duda alguna dicha decisión fue la peor de su carrera y en sus palabra “Yo fui muy ingenuo, creí en la Federación de Colombia, en los ejecutivos y los jefes y eso, al final, jugó en contra de mi carrera.” Es de saberse que desde ese momento la valía de Osorio como técnico ha venido en declive, y no ha logrado resultados en ninguno de los equipos que ha dirigido ¿Culpa de la Federación?

