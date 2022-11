.Publicidad.

Desde hace unos días la influencer Yina Calderón ha sido objeto de críticas a causa de su versión del clásico vallenato ‘como duele el frio’, pues decidió convertirlo en una guaracha. Además del disgusto que esto ocasionó, el video de con el que decidió acompañar la melodía también generó bastante polémica.

A raíz de esto, en redes sociales las personas demostraron su incomodidad con el cover de la DJ e incluso hubo quienes etiquetaron al artista que originalmente interpreta la canción y a sus autores para que tomaran medidas al respecto.

Yina Calderón aclaró que la razón para hacer dicha versión, es que es una canción muy especial para ella y que en ningún momento trato de ofender a nadie.

“Sigo la trayectoria del compositor, quisimos hacer un cover sin alterar su letra, absolutamente para nada, simplemente hacer un cover como muchos cover que hacen muchos intérpretes en YouTube y me encanta ese tema. y yo creó que la mezcla nos quedó espectacular. Con mucho respeto, el hecho de que la canción se haya grabado en la zona de tolerancia de Bogotá, no quiere decir que haya irrespeto ni hacia el tema, ni hacia el compositor”.

Por su parte, José Luis Carrascal el intérprete del clásico vallenato, dijo que él no era la persona indicada para tomar acciones legales sobre la situación y que a pesar de no estar de acuerdo con la manera en que se hizo la versión respeta el trabajo de sus colegas.

Ante la presión de sus seguidores, Wilfran Castillo, autor de la obra, se pronunció y aclaró que a pesar de que Yina Calderón no solicitó los permisos para hacer uso de la canción, la influencer no será demandada.

“Quiero contarles que respecto de la situación que se presentó con la canción ‘Cómo duele el frío’, grabada por la señorita influencer Yina Calderón, me manifiesto contándoles que en ningún momento ni Richard Viloria, el coautor de la canción, ni yo, hemos recibido solicitudes pidiéndonos autorización para la grabación, mucho menos para la divulgación del video”.

y agregó en la descripción de su publicación que solicita a la huilense y a su equipo de trabajo, de manera urgente, realizar otro video que no perjudique la esencia de la obra

“Por el momento solo quiero aclarar que no tengo la intención personal de iniciar acciones legales, pues respetuosamente considero que una mala asesoría pudo haberla inducido a realizar un video que daña por completo el místico historial de una obra que es casi patrimonio cultural de Colombia. No sería capaz de buscar provecho económico de esto porque para mí lo que ocasione un daño a otros no es ganancia”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de COMPOSITOR / DOBLEUU (@wilfrancastillo)