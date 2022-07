¿Hasta dónde llega la estupidez?

Por: Diana van Gompel de Romero |

julio 27, 2022

Leo en Instagram, casi casi sin sorprenderme, que una persona residente en Carolina del Norte, Estados Unidos, ¡dejó abandonado su perro porque era gay!

El individuo, imagino, miembro del partido republicano y ultrarreligioso, le comentó a uno de los dependientes del refugio de protección animal que él no quería tener un perro homosexual y que había visto a Fezco teniendo relaciones con otro perro macho.

La historia se regó por el condado y llegó a oídos de Steve y su pareja, John, y juntos acudieron a rescatar y adoptar a Fezco, totalmente solidarios e identificados con el tema del rechazo a su identidad sexual durante los treinta años que han estado juntos.

Aplausos para Steve, John, Fezco y todos aquellos que luchan por el respeto a su identidad sexual, con la que nacieron o con la que escogieron!

Cuándo amanecerá el día en que todos comprendamos que la sexualidad es algo natural y no un tabú inventado por algunos para manipular a otros, que la sexualidad no existe solo para procrear y que así cómo no nos preocupamos por quienes optan por ser veganos o carnívoros no nos debe importar ni molestar quiénes encuentren amor, placer, e identidad en sus relaciones con miembros del mismo sexo. No confundamos el abuso sexual, tan común entre heterosexuales contra la mujer y los niños, con algo tan natural como la opción de vestir el traje de etiqueta o el blue jean.

¡Liberémonos de tantos prejuicios que nos han sido inculcados desde la niñez en la casa, en la escuela y en la iglesia!