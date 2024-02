Guasca y batucada brasileña para celebrar la vida

Por: july gutierrez |

febrero 10, 2024

Con un ritmo contagioso, fruto de la combinación de nuestros ritmos latinos, ‘La Mano Arriba’, conecta con el público desde los primeros acordes. La guitarra es protagonista de la canción que presenta el artista hispano Fernando Pacheco; a la vez, sostiene una melodía cadenciosa que incita a bailar e invita a corearla de principio a fin.

«Me inspiré junto a los sonidos que me ha regalado la música, con la necesidad de expresar sentimientos encontrados que sí vamos a recordarlos, que siempre sea, ¡CON LA MANO ARRIBA, DE LADO A LADO…!», expresa Fernando Pacheco.

Los videos que acompañan a “La Mano Arriba”, recrean de manera simbólica una etapa del músico, en la que se encontraba en proceso de transición y cambio de país. Lejos de casa, sintió la necesidad de reinventarse la vida y la música. Tres momentos audiovisuales recrean, además, la nueva etapa de Fernando Pacheco desde Miami hasta Quito; junto a él, Meche Pérez, el fotógrafo Roberto Ojeda, Marcelo Fonseca, Darwin Robles, Johanna Lafebre, Carlos David Jaramillo y un grupo inmenso de artistas, son los encargados de darle vida a cada videoclip.

«”La Mano Arriba”, básicamente es un minidocumental de mi vida», agrega el artista.

La letra de ‘La Mano Arriba’, toma como punto de partida la sensación que atraviesa a una persona que desea entregarse a su objetivo, a su misión, a su sueño, aunque su deseo no sea bien recibido por su entorno. No obstante, no es una canción que proyecte tristeza o enfado; más bien, es una invitación a mover las caderas, a sentir la buena vida con humildad, con los pies en la tierra; pero, sobre todo: con la mano arriba, de lado a lado.