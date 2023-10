Grecia vs. Colombia en lo laboral

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

El pasado 22 de septiembre se aprobó en Grecia jornada laboral de 13 horas diarias, 6 días y 78 horas a la semana.



Sobre la materia, el Convenio 1 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) de 1919, en el momento de su constitución, señala en su "Artículo 2

En todas las empresas industriales públicas o privadas, o en sus dependencias, cualquiera que sea su naturaleza, con excepción de aquellas en que sólo estén empleados los miembros de una misma familia, la duración del trabajo del personal no podrá exceder de ocho horas por día y de cuarenta y ocho por semana".



Y el Convenio sobre las cuarenta horas 47 de 1935 de la misma OIT establecía en su "Artículo 1

Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente Convenio se declara en favor:



(a) del principio de la semana de cuarenta horas, aplicado en forma tal que no implique una disminución del nivel de vida de los trabajadores;" con lo cual se mostraba una tendencia en disminuir las horas de trabajo.

La tendencia hoy en Europa es realizar una jornada semanal de solo 32 horas en 4 días

-Publicidad.-

Esta tendencia continúa hoy en Europa tendiente a realizar una jornada semanal de solo 32 horas en 4 días.



No sobra advertir, que la lucha mundial por lo que se llamó los 3 ochos, 8 horas de jornada laboral, 8 horas de entretenimiento y 8 horas de descanso, fue una motivación universal que costó vidas de luchadores obreros y populares tal como se constata cada año en la conmemoración del 1° de mayo en memoria de los mártires de Chicago, donde fueron ahorcados varios dirigentes por haber promovido la huelga de 1886 en favor de la jornada laboral de 8 horas.



En nuestra Colombia, dicha lucha fue enarbolada, entre muchos, por quien se consagró en ella, y por lo cual se le conoce como la " Flor del Trabajo", la dirigente sindical y política de los años 30 del siglo pasado, María Cano.



Por tal motivo estamos ante un gran desafío ante las definiciones de una institución internacional como es la OIT, que hace parte de la estructura mundial de la ONU, que señala normatividad para el conjunto de naciones que son socios , como es la Unión Europea y en concreto Grecia. En esta oportunidad vemos que no solo no se cumple los mínimos estándares internacionales , sino que se violan flagrantemente, sin que hasta el momento la subsodicha OIT se haya pronunciado al respecto.



Este desafío también lo es para las organizaciones sindicales, a todo nivel, pero muy especialmente para la CSI, la confederación sindical internacional, que teniendo la mayor representación en el mundo sindical y en la misma OIT, deberá desplegar todo tipo de acciones encaminadas a no sólo oponerse, sino a buscar cómo desmontar tan descomunal despropósito.



Esta situación se explica en Grecia, pues después de un gobierno de izquierda entre 2015 y 2019, se asentó un gobierno cada vez más de extrema derecha y conservador, que viene cobrando venganza contra el pueblo que se atrevió a elegir aquel gobierno.



Pero no solo está en riesgo la pérdida creciente de la democracia y los derechos laborales allí en Grecia, sino que amenaza a cierta progresividad que aún queda del estado bienestar en Europa y un ejemplo muy negativo para otras naciones donde los gobiernos conservadores estarán tentados también a intentarlo.



En nuestra Colombia querida, el pueblo se ha atrevido a elegir al presidente del cambio Gustavo Petro. Y este, se ha encargado de presentar reformas como la de salud, educación, pensional y laboral, que tiene el propósito de recuperar parte de los derechos de los cuales han sido despojados la población y los trabajadores/as, en 33 años de gobiernos proempresariales en el marco del recetario neoliberal mundial.



La reforma laboral que hoy se tramita en nuestro Congreso, tiene una orientación radicalmente distinta a la de Grecia. Acá se da estabilidad laboral, se combate la precarización, se recuperan pagos de recargos nocturnos y dominicales y festivos, se formaliza el teletrabajo doméstico, rural y de plataformas digitales, se reducen la brechas de género y se aplican los estándares internacionales de la OIT en materia de los derechos de asociación, negociación y huelga.



Esta propuesta ha recibido de la OIT e incluso de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), su respaldo, por considerarla en concordancia con esta normatividad internacional.



Sin embargo, la reforma laboral viene siendo objeto de una despiadada oposición de quienes participando en la OIT, los empresarios, les gusta dicho organismo, para decir que ellos están en esos estándares, pero que cuando se trata de concretarlos hacen todo lo posible para negarlos o violarlos, aduciendo presuntos efectos negativos en el empleo y la informalidad, hoja de parra con la que se cubren para insistir en la vieja y fracasada tesis neoliberal que para generar empleo y reducir informalidad se deben bajar los costos laborales, que es en esencia lo que se hace en Grecia al aumentar la jornada laboral y que solo servirá, como ha servido en Colombia para llenar de más privilegios a los grandes empresarios y megarricos y por tal generando mayor desigualdad y pobreza.



Se espera que las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda, aquí y allá logren avanzar y en concurso con que la OIT sea eficaz y la CSI fortalezca posiciones realmente alternativas, y en medio de esas luchas, se puedan reversar esas medidas de la esclavitud moderna y en las otras recuperar derechos.



Eso es lo que está en juego en Grecia y en Colombia, en sentidos inversos.



Posdata. La lucha política general es indispensable para los derechos laborales y por eso el 29 de octubre es necesario respaldar los candidatos del cambio.



X: fabioariascut