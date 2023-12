Medellín perdió la final y su dueño, Raúl Giraldo, desarmó el equipo

.Publicidad.

El final del 2023 no fue el mejor para Independiente Medellín, después de perder la final de la Liga BetPlay frente a Junior de Barranquilla en el Estadio Atanasio Girardot. El equipo paisa había sido uno de los más regulares del semestre, por lo que pintaba para campeón, pero finalmente no pudo. Así las cosas, los movimientos dentro de la plantilla ya empezaron a realizarse y varios referentes, que brillaron en el equipo, están próximos a firmar su salida del club. Aun así, lo que más preocupa es que los fichajes de Medellín no están siendo equiparables con sus salidas, que son de importancia.

[💪🔴🔵] Ha sido un gran semestre, de unión, energía, valentía y amor por estos colores. Los banderazos, las caravanas, los recibimientos y el aliento incesante cargado de ilusión, fueron la energía necesaria para luchar por un mismo objetivo. Que el no lograrlo esta vez, no nos… pic.twitter.com/RkL1fm3Ut5 — DIM (@DIM_Oficial) December 14, 2023

Las salidas y los pocos fichajes de Medellín

Para empezar, una de las bajas mas notables del equipo es la de Daniel Torres, que ya confirmó que no seguirá en el poderoso. El jugador fue uno de los capitanes del club en 2023 y uno de los titulares más sobresalientes de la plantilla. Aun así, no renovó contrato y está a la espera de que otro club pregunte por sus servicios. Sumado a él, también saldrá Joaquín Varela, defensor uruguayo que estaba en el equipo a modo de préstamo y quien podría llegar a Atlético Nacional.

Sin embargo, las bajas no paran ahí, pues la salida de Andrés Ricaurte ya se hizo efectiva y dejó de vestir la camiseta roja en los últimos días. El centrocampista se convirtió en el nuevo fichaje de Emelec, equipo de Ecuador, al que llegará iniciando 2024.

🇨🇴 🔝⚡



Andrés Ricaurte llega al #Bombillo por un año como jugador libre 🔥



¡Bienvenido Andrés! 💥#PorEmelec 🤜🏻🤛🏻⚡ pic.twitter.com/08hf2PgoAp — Club Sport Emelec (@CSEmelec) December 18, 2023

Finalmente, el último jugador que podría decir adiós al DIM sería Edwuin Cetré, una de las joyas del club, quien tendría ofertas del futbol extranjero, específicamente de la liga mexicana. Hasta el momento su partida es solo un rumor, pero parece inminente.