Ospina está a una firma de regresar a Nacional; ya hay acuerdo de palabra con el club de sus amores

El arquero no renovará con Al Nassr y parece que la Liga BetPlay será su nueva casa. Con el presidente Arango ya charlaron de cifras y la intención es volver

.Publicidad.

A pocos días de que Nacional fuera eliminado de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, desde la prensa se empezó a hablar de los refuerzos que podrían llegar al equipo para el segundo semestre de la competición. Entre la gran lista de nombres que aparecían en carpeta, había algunos bastante “imposibles”, como el de James Rodríguez; pero también había otros que, aunque son de jugadores de renombre, eran más factibles de contratar, como David Ospina. Pues bien, semanas después, parece que esa posibilidad se haría realidad y que el portero sería uno de los fichajes de Atlético Nacional.

David Ospina hizo parte de Atlético Nacional entre 2005 y 2008, sumando 11 partidos en total. Foto: d_ospina1

| Vea también: Caracol puso toda la carne en el asador y fichó a campeón del Tour y del Giro para pelearle a RCN

..Publicidad..

David Ospina y su regreso a la Liga BetPlay como uno de los fichajes de Atlético Nacional

Según lo reveló Pilar Velásquez, periodista de Semana y de ESPN, el regreso de David Opsina a Atlético Nacional estaría a un paso de concretarse. La información dada por la comunicadora a través de su cuenta de X, confirmó que las directivas del club, encabezadas por Sebastián Arango, el nuevo presidente, ya charlaron con el portero, cruzaron valores, hablaron del proyecto al que llegaría a hacer parte y, lo más importante, acordaron una intención de palabra. Aun así, Velásquez aseguró que el fichaje no se puede dar por hecho hasta que la firma no esté en el contrato, un detalle no menos importante.

...Publicidad...

Buenos días.

A esta hora, David Ospina está cerca de llegar a Nacional. ¿Por qué no lo doy por hecho? Porque no ha firmado y faltan exámenes y esas cosas. Ya cruzaron valores, proyecto y hay intención de palabra. Esta semana será decisiva.

El arquero de selección tiene mercado. — Pilar Velásquez V. (@pilarvelasquezv) May 20, 2024

La llegada de Ospina a la Liga BetPlay sería un batacazo por parte del club verdolaga, pues para nadie es un secreto que, aun estando ya en el ocaso de su carrera, el guardameta de la selección Colombia siempre ha sido sinónimo de seguridad bajo los tres palos. Además, podría ser un aliciente para que los otros fichajes de Atlético Nacional que están en rumores, como el de Edwin Cardona o el de Jorman Campuzano, se den sin muchas complicaciones. Habrá que esperar si esa intención de palabra sí se cumple y si San David vuelve al club con el que ha alzado 3 títulos.