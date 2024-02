Felicitaciones a los apasionados del periodismo

Por: Fernando Alexis Jiménez |

febrero 09, 2024

La primera nota de prensa que escribí, fue en marzo de 1982. Apareció en una margen del área de entretenimiento, compartiendo espacio con las carteleras de cine y caricaturas del diario Occidente, de Cali. Se titulaba: “Aquí Vijes”. Esa columna se tornó habitual. Era mi ejercicio como corresponsal desde mi tierra natal, informando sobre todo aquello que resultaba novedoso en nuestro pueblo, pero que, en un diario capitalino, no pasaban de ser acontecimientos parroquiales.

El jefe de redacción de entonces era Abel Rodríguez Contreras. Me brindó la oportunidad de escribir tras escuchar una diatriba de casi media hora, en la que le relataba de qué manera, la materia que más me gustaba era el español. Cursaba el bachillerato en el Colegio Eustaquio Palacios, ya que, de la secundaria de Vijes, me echaron por revolucionario. Rodríguez me pasó una enorme cuartilla de papel y dijo, sin generar mayores expectativas: “Mándeme unas notas y ahí vemos.”

Escribía con la misma intensidad de un náufrago que quiere llegar a la orilla, desde una máquina portátil pequeña, marca Olivetti.

Luego vino la oportunidad de trabajar en los noticieros de radio. Compartía horarios entre los diarios impresos y las emisoras. Un agite sin precedentes que me gustaba. Estar inmerso en las noticias. Pasé de ser un periodista de provincia, a reportero y cronista en Cali.

Como habrá podido intuir, soy empírico. Terminé estudiando algo muy distinto a mi profesión de toda la vida. Pero conservo con gratitud la tarjeta profesional de periodista que expedía el Ministerio de Educación y la licencia para locución en radio, emitida por el Ministerio de Comunicaciones. Esas credenciales se cayeron tras una tutela que instauró una persona, aduciendo el derecho constitucional a informar y ser informado.

Traigo a colación estos recuerdos, porque sigo siendo adicto a leer y escribir y valoro la labor de los periodistas, testigos de la historia. Felicitaciones a todos mis colegas en su día.

