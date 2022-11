¿Se odian a muerte? Farina confiesa porque nunca ha colaborado con Karol G

.Publicidad.

Karol G se ha convertido en todo un icono femenino de la música urbana, la mayoría de sus canciones se han convertido en un éxito. Esto la ha hecho ser una de las artistas más cotizadas para hacer colaboraciones.

Farina es otra de las representantes del reggaetón en Colombia, se abrió paso en la industria desde sus comienzos en el año 2005 por su paso en el concurso Factor X, aunque no cuenta con el mismo reconocimiento de ‘La Bichota’, esto no la ha dejado fuera del radar.

Farina y Karol G, paisitas hermosas y talentosas. pic.twitter.com/YIUNeATiaP — Charts Farina (@ChartsFarina) October 22, 2022

Esto ha hecho que los seguidores y fanáticos de cada una de las artistas se pregunten ¿por qué siendo de la misma tierra nunca han realizado o grabado una canción juntas? incluso ha provocado algunos rumores alrededor de la relación de las artistas, como una posible enemistad o rivalidad.

Cabe recordar que Farina, tiene una colaboración con la actual pareja de Anuel, quién es el exnovio de la intérprete de ‘Gatubela’.

Recientemente, ‘La nena fina’ en una entrevista en el canal de YouTube ‘Dímelo King, se refirió a su relación con Karol G y desmintió los comentarios sobre los problemas entre ellas además de aclarar porque nunca han sacado un tema juntas.

“Yo estoy presta para la música, a mi no me interesa la vida personal de nadie (...) Karol sabe que yo tengo una gran admiración por todos sus logros. Karol es Karol y eso no va a cambiar nada, ella sabe que yo la admiro, que la apoyo, que me siento orgullosa de que represente el país, de todas las cosas que ha logrado y punto. Lo que yo haga con Yailin o con Arcangel, eso no tiene nada que ver con mi relación con ella”.

Además Farina dijo que ha hablado muy poco con ella y algunas de esas veces ha sido a través de mensajes de texto “He hablado con ella 15 minutos de mi vida (...) para ser sincera ella nunca me ha dicho ‘Fari, grabemos’ y yo tampoco nunca le he dicho a ella que grabemos, pero si se da sería magnífico”.