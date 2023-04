.Publicidad.

En el auto mediante el cual abrió una indagación sobre los nexos familiares del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, con el contratista Christian Moreno Herrera, la procuradora primera delegada para la Contratación Estatal, María Consuelo Cruz Mesa, le pidió a la Secretaría Jurídica una relación de los negocios públicos celebrado entre éste y la administración de la ciudad.

También ofició a otros despachos públicos, entre ellos la Registraduría, en busca de información sobre el árbol genealógico que confirme o descarte un nexo que el alcalde niega a pie juntillas cualquier parentesco con Moreno.

La Secretaría Jurídica anticipó ya públicamente parte de la respuesta que busca la Procuraduría. En una entrevista a un equipo de investigación conjunto de la revista Semana y el diario El País de Cali, el despacho dijo que el parentesco entre Ospina y Moreno no alcanza el segundo grado de consanguineidad y por ende no habría problemas de carácter legal y los contratos -cuyo monto supera los $63.000 millones, no merecerían tacha alguna.

No dijo nada sobre las fotografías que muestran al contratista y a su padre, Ramón Moreno, con Ospina en épocas de campaña ataviados con los distintivos de la campaña que llevó al poder al alcalde ni aquellos que los muestran en varias reuniones familiares antes y después de la elección.

El gobierno distrital prometió que haría un pormenorizado acopio de información sobre los contratos, el estado de las otras y el destino de los recursos públicos comprometidos en ellos.

Las2Orillas obtuvo esta relación exacta de los contratos en los que ha intervenido Cristian Camilo Moreno Herrera, a través de su firma de ingenieros Esdras MD S.A.S o como persona natural o empresa unipersonal CCMH. Estas son las obras que le han sido encomendadas:

Adecuación del Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Contrato adjudicado Esdras MD Ingeniería S.A.S. y firmado el 24 de diciembre de 2021 por intermedio de la Secretaría del Deporte y la Recreación, por valor de $626.127.273, 00.

Construcción del Centro de Promoción del Bienestar Animal de Santiago de Cali, adjudicado al Consorcio Centro Animal (Juan Bedoya Ospina e Hijos & CÍA C. S. (30.00%), Esdras MD Ingeniería S.A.S (40.00%), La Montañita Constructores S.A.S (30.00%). Valor: $14.084’277. 956. OO.

Mantenimiento y adecuación de la Plazoleta de la Caleñidad - Jairo Varela, adjudicado el 29 de octubre de 2020 por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios a Unión Temporal Jairo Varela (Ingeniería EOC S.A.S. (5.00%), Esdras MD Ingeniería S.A.S (40.00%), Puritec de Colombia S.A.S (5.00%) Concisan S.A.S consultoría y construcciones civiles y sanitarias (25.00%) Agromezclados S.A.S (25.00%). Su valor es de $4.235’791.686.00.

Construcción de obras de mitigación de riesgos en zona de ladera afectadas por movimiento en masa en la Comuna 1 (sector Vista Hermosa), la Comuna 18 (sector Ato Jordán y Calle primera oeste con 81). El contrato fue adjudicado el 12 de septiembre de 2021 por la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat al Consorcio E&C Obras Cali, en el que Cristhian Moreno tiene una participación del 20 por ciento como persona natural y el otro cincuenta lo tiene el Esdras MD Ingeniería S.A.S.

Adecuaciones de los escenarios deportivos y recreativos del Distrito en las comunas: 12 BP. 26002578, comuna 7 B.P. 26003054, comuna 5 B.P. 26003063, comuna 1 B.P. 26003074, comuna 15 B.P. 26003154 y comuna 19 BP. 26002. Adjudicada el 30 de septiembre de 2021 por la Secretaría del Deporte y la Recreación al Consorcio M.E. Deportes 2021 (Esdras MD Ingeniería S.A.S (50.00%), CCMH (50.00%). Valor: $ 2.209’151.44

Remodelación, mantenimiento y distribución de espacios para el piso 9 de la Torre de la Alcaldía de Santiago de Cali. El contrato fue firmado el 19 de octubre de 2021 por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios con el Consorcio Mantenimiento M.E. (Edras MD Ingeniería S.A.S. (70% y CCHM (30 %). Valor: $1.448.687,097,00.

Adecuaciones de los escenarios deportivos en las Comunas 4 y 5 de la ciudad. Firmado el 12 de diciembre de 2021 por la Secretaría del Deporte y la Recreación con el consorcio Cavalleta (ADN Proyectos S.A.S. (50%) y Esdras MD Ingeniería 50%). Valor $1.162.041.042,00.

Construcción del proyecto de mejoramiento integral del Hábitat denominado proyecto integral Cristo Rey Etapa I Tramo V. Firmado el 12 de julio de 2022 por la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, con el consorcio CAV Cristo Rey, en el que Esdras MD Ingeniería S.A.S tiene una participación del 50%. Valor: $27.550.000.00

Mantenimiento, mejoramiento, adecuación, modernización y reforzamiento de la infraestructura física de la sede central de la autoridad sanitaria. Contrato del 5 de septiembre de 2022, adjudicado por la Secretaría Distrital de Salud al Consorcio Firmitas, en el que Esdras tiene una participación del 25%. Valor: $2.657.012.605,00.

Construcción de obras para el control de vertimientos al Río Cauca en el marco del proyecto denominado descontaminación de las fuentes hídricas superficiales de Santiago de Cali. El Departamento Administrativo de la Gestión del Medio Ambiente lo firmó el 2 de septiembre de 2022 con el Consorcio Vertimientos, en el que Esdras tiene participación del 30%, la empresa unipersonal de Cristhian Moreno del otro 30 y Juan Bedoya Ospina e Hijos & CIA C.S: del 40%.

Construcción de obras en las Comunas 10.17 y 18 para el control de vertimientos del río Cauca en el marco del proyecto de descontaminación de las fuentes hídricas superficiales de Santiago de Cali. El contrato fue firmado el 10 de noviembre de 2021 por el Departamento Administrativo de la Gestión del Medio Ambiente con el Consorcio LCC Ingenieros, en el Cristian Camilo Moreno tiene una participación del 30 por ciento.

El valor total de los contratos relacionados llega a $63.823.006.698,44.

