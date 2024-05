Este es el museo a las afueras de Bogotá en el que puede conocer aviones y aprender de ellos

.Publicidad.

Hasta el 2022 en Colombia se tenían identificados más de 700 museos en todo el territorio, algunos de los más reconocidos se encuentran en el centro de Bogotá como lo es el Museo del oro. En medio de ese gran número de centro culturales y de preservación de la historia hay algunos que no son tan renombrados como es el caso del renovado Museo de la Fuerza aérea.

El Museo Aeroespacial se encuentra en el kilómetro 1 Zipaqurá - Briceño, en Cundinamarca, muy cerca al Parque Jaime Duque. Este museo fue creado en el año 2000 en el antiguo despacho presidencial ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar, CATAM. Para la celebración del Centenario de la Fuerza aérea Colombiana en el año 2019, la FAC gestionó con el Parque Jaime Duque la donación de 7 hectáreas de terreno para la construcción de nuevas instalaciones, las cuales fueron inauguradas en 2017.

La colección de este lugar se planteaba como la más grande de aeronaves en Latinoamérica, ya que a las 33 aeronaves que habían en exhibición, se sumarían otras 40 aeronaves civiles y militares.

La exhibición al aire libre cubre cierta parte de los más de 100 años de existencia de la Fuerza Aérea Colombiana. Al conocerlas, se realiza un recorrido por la historia de la Institución y, en general, de la aviación en Colombia.

Se podrán visitar los aviones Junkers-52-3M, primer avión presidencial de Colombia y el Junkers W-34, ambos de fabricación alemana y de gran valor histórico, pues participaron en el conflicto con Perú entre 1932-1934, así como otras interesantes y valiosas aeronaves de combate, de entrenamiento, transporte, etc. que permiten aprender el valor, la historia y la importancia de la Fuerza Aérea Colombiana.

El horario de visita es de miércoles a domingos y días festivos de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. La entrada al museo no tiene ningún costo y los recorridos guiados son los jueves y viernes; 1er turno: 9:00 a.m. - 11:00 a.m. y 2° turno: 2:00 p.m. - 4:00 p.m., estos tienen un cupo mínimo de 20 personas y máximo de 45 personas. Cabe mencionar que se realizan bajo programación previa y disponibilidad.

Para quienes visitan el museo en carro, pueden usar gratuitamente los parqueaderos del Parque Jaime Duque.