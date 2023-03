Escasez de medicamentos: ¿qué es lo que está pasando en Invima?

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Cara a cara con la salud. En esta semana se ha hablado mucho en el país del tema de desabastecimiento y escasez de medicamentos. La pregunta que uno se hace es: ¿qué es lo que está pasando al final en Invima? La entidad es esencial para el funcionamiento en temas como la alimentación, la disponibilidad de dispositivos médicos y sobre todo, los medicamentos.

Un análisis preliminar dice que alrededor de 25.000 trámites se encuentran represados en Invima. No podemos saberlo con certeza porque desde septiembre el año pasado ha dejado de actualizar el número y la base de registros y de otros trámites pendientes que se han comprometido, desde cuando finalizamos el gobierno pasado. Igualmente, no se entiende la falta de aplicación del decreto 334 que planteó la agilización de los trámites que no requieren una documentación crítica.

La solución que se pretende dar es en una reestructuración que no parece atender las profundidades del problema de la entidad que no ha llenado cerca de 200 vacantes que podrían ayudar a agilizar todos estos trámites.Cómo es posible que a estas alturas desde que inició el gobierno no tengamos un director en propiedad, un director en propiedad del área más crítica que es el área medicamentos.

Es probable que muchos de los temas de escasez y abastecimiento de medicamentos que hemos estamos teniendo en el país estén relacionados con la cantidad de registros sanitarios que están pendientes de trámite y que lo está generando un embudo completo para el acceso a esos medicamentos que necesitamos en el país.

