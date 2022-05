¿Es rival de Evaluna? La ex que no olvida a Camilo

.Publicidad.

Cuando Evaluna y Camilo se conocieron, ambos mantenían otras relaciones también a distancia. Más de un año después fue que inició su amor y se volvieron inseparables, ahora están casados y con una hija recién nacida. Así como su mediática relación, el pasado de ambos también ha encabezado varias veces la prensa nacional e internacional. Para el 2014 Evaluna era novia del cantante Andrés Parra, y Camilo sostuvo una relación de casi un año con la venezolana Gabriela Andrade.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gabriela Andrade Vélez (@gabyandradev26)

-Publicidad.-

Además de hablar sobre el parecido entre la esposa actual de Camilo y su exnovia, quien ya está casada y tiene dos hijos, muchos seguidores le cuestionaron a Andrade tener fotos con su ex después de 8 años de haber terminado; ella decidió responderlo en redes sociales. “Esto es un tema que a muchos les causa curiosidad. No borro mis fotos con Camilo porque no borro mis fotos con nadie. Menos si fueron parte importante de mi vida, porque borrar fotos no hace que se borre lo vivido, así que da igual tenerlas o no tenerlas. Y yo prefiero tenerlas”, afirmó para finalizar el tema, lo que abrió otros cuestionamientos pues nunca se ha conocido públicamente si la pareja de cantantes mantenga una buena relación con la ex del colombiano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de chismes de famosos 👀 (@chismes.de.famosos)



Vea también:

Publicidad.