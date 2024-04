El restaurante argentino en Bogotá en el que puede comer toda la carne que guste por $75 mil

.Publicidad.

La oferta gastronómica de Bogotá es uno de los atractivos turísticos más llamativos para los turistas, pues en la capital no sólo pueden probar preparaciones tradicionales de la ciudad, sino también de otras regiones como la Costa Caribe, Nariño, Huila, Tolima y más. Además, de la comida local, también se puede degustar la cocina de otros países. En el norte, se encuentra Passaro, un restaurante argentino en Bogotá que ha trasportado un pedacito de su territorio a Colombia a través de sus platos.

Encabezado por el chef Martín Passaro, este lugar se ha convertido en una embajada de la gastronomía argentina en Bogotá. Passaro se encuentra en la Calle 102a #70c-24 y además de los típicos platos argentinos, también ofrecen la auténtica pastelería del país gaucho.

En el menú de este lugar podrá encontrar un sándwich de asado de tira en pan ciabata artesanal, queso, mantequilla de ajo, tomate y lechuga, llamado Sanguchon Passaro, el cual tiene un precio de $49.900. A su vez, otra de sus reconocidas preparaciones es la tabla de asado Passaro que incluye matambrito de cerdo, 1 corte de res según disponibilidad, chorizo argentino picado y papas fritas, acompañado de chimichurri y salsa criolla, esta tiene un precio de $58.000.

Además, tienen un all you can eat de carne que ellos llaman ‘tenedor libre’, este está disponible los fines de semana por un precio de $75.000. Cabe mencionar que para poder acceder a él se debe hacer con reservación.

En cuanto a la panadería podrá encontrar horneados como cañoncito de dulce de leche por un precio de $6.200, Tarta de dulce de leche y coco por $8.800, alfajores desde $5.000 y más.