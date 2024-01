El argentino que se inventó Infobae y lo convirtió en el portal de noticias más leído en español

.Publicidad.

Cuando Infobae apareció en el ranking de los medios más leídos en Colombia en 2020, por encima de tradicionales como Caracol Radio, RCN Radio y la emisora W, y acercándose mucho a los que punteaban la lista, entre ellos El Espectador, Semana, Las 2 Orillas y El Tiempo, que mandaba en ese momento, todo el mundo se preguntó quiénes eran y de dónde habían salido.

Daniel Hadad, un argentino hecho abogado en la universidad Católica de su país, apasionado por el periodismo, era la respuesta. En 2002, 18 años antes de meterse en Colombia, Hadad inventó el digital Infobae después de haber trabajado como periodista, conductor y productor en radio, televisión e impresos argentinos y de haber creado y vendido varios medios como el canal C5N, y las emisoras Radio 10, Vale 97.5, Mega 98.3 y TKM, entre otras.

Infobae, que se convirtió en el medio en español más leído del mundo, nació de un periódico impreso de noticias económicas llamado BAE, fundado en 1997. Hadad y su socio, el también argentino Sergio Szpolski, compraron el impreso a buen preció en 2001 por tratarse de un medio que se quebró en el intento de ser competencia de El Cronista y Ámbito Financiero, dos periódicos que desde hace más de 50 años lideran la información económica en Argentina.

En 2002, con el control total del periódico, tras la salida de Szpolski de la sociedad, Daniel Hadad le cambió el nombre. Lo llamó Infobae. En ese momento el argentino también se montó en el boom de los medios digitales y fundó el Grupo Infobae. Creó el portal al que le puso el mismo nombre de su periódico. Infobae apareció entonces y con rapidez se popularizó entre los argentinos que se empezaban a informar a través de un computador conectado a internet.

Infobae empezó en 2002 en Argentina, 22 años después, tiene portales en México, Estados Unidos, España, Colombia y Perú, con los que tiene más de 50 millones de usuarios.

Luego de convertirse y de mantenerse por muchos años como el medió digital más importante de Argentina, en 2016 tomó impulso y se lanzó por las clics de la comunidad latina en Estados Unidos. Abrió oficina en Miami y el objetivo fue cumplido. En pocos meses se convirtió en uno de los medios en español más leídos en norteamérica.

Con nuevo socio, Tomás Eurnekian, miembro de una de las familias más ricas de Argentina, quien compró el 20% de Infobae en 2018, el portal aterrizó en México, donde también puso oficina. En pocos meses repitió la meta de convertirse en el más leído. Dejó atrás digitales de renombre como el Universal.

Conquistados Estados Unidos y México, Colombia, uno de los países latinos que más consumen internet, se convirtió en su siguiente objetivo. En 2019 empezó a contratar periodistas jóvenes para crear el equipo base de Infobae Colombia. En 2020 el portal en Colombia arrancó. El efecto Infobae se sintió entre los medios de comunicación. Una decena de periodistas, todos desde sus casas, eran los encargados de las noticias locales que mezclaban con la internacional que producían desde Estados Unidos, México y Argentina. Sus alianzas con medios como The Washington Post, The New York Times y ESPN, le entregaron acceso a notas de interés a nivel mundial, que se han traducido en clics.

Al dueño de Infobae tan solo le bastaron unos meses en Colombia para hacer sentir su Infobae con pasos grandes. Al poco tiempo ya se había montado entre los 10 primeros medios más leídos en internet, desplazando a varios de los tradicionales.

En ese 2020 el portal del argentino fue reconocido como la página web de noticias en español más leída en todo el mundo, peleando codo a codo con El País de España. Con casi 50 millones de usuarios únicos, el liderazgo no se lo han podido arrebatar. En 2021 abrió portal en España y en Perú y allí también se convirtió en amo y señor de la información.

En los 22 años que lleva al aire, Infobae se ha convertido en uno de los poderosos de la información. A donde aterriza siempre lo hace con la fuerza y el respaldo suficiente para convertirse en uno de los jugadores más importantes en el mundo de las noticias digitales en español, dejando a su dueño, el argentino Daniel Hadad como el nuevo rey de los clics.