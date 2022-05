El amor desbordado de Yina Calderón por Verónica Alcocer

La influencer ya no niega sus inclinaciones por el candidato del Pacto Histórico y hasta fue invitada especial para encontrarse con la familia de Gustavo Petro

Hace algunas semanas la ex Protagonista de Nuestra Tele, contrario a Epa Colombia, mostró su apoyo al candidato del Pacto Histórico para ser el próximo presidente de Colombia. En redes sociales, salió a decir que ella y toda su familia apoyan a Gustavo Petro y muchos en redes no la perdonaron. Aunque la misma dueña de fajas aseguró no meterse en política, solo dio su opinión sobre el candidato presidencial, sin llamarse a sí misma petrista.

Ahora, fue invitada especial para el estreno del documental inspirado en la vida del político. La también DJ mostró en sus redes sociales su “amor eterno” por la campaña pero además aplaudió a la esposa del candidato, Verónica Alcocer.

