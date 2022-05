El alcalde de Cali sigue el peso del derroche de la Feria virtual que marcó su declive

.Publicidad.

A juzgar por la contratación de Quack Eventos, la empresa de Juan Nicolás Fajardo, la fiesta en Cali no paró ni en los tiempos de pandemia. Hasta diciembre de 2021 la ciudad estuvo apagada, sometida a drásticas medidas de cuarentena, pero fue ésta una de las empresas que junto a Calipso Comunicaciones de Felipe Borrero y Eventech de Alejandro Arzayus, protagonizaron la polémica Feria Virtual que le costó a la ciudad casi 12 mil millones. Las cifras dejaron al alcalde Jorge Iván Ospina en la cuerda floja y sentaron al banquillo al director de Corfecali, Alexander Zuluaga. Este, el principal responsable del evento, había asegurado falsamente que la feria de 2020 sería la más económica de los últimos años, con limitado impacto, pues la celebración se haría en un momento en que la gente estaba encerrada en sus casas.

Aunque la administración de Ospina reconoció tardíamente el error, el argumento con que el alcalde se embarcó en un evento que terminó en derroche –que si no se ejecutaba el presupuesto éste se perdía porque tenía de destinación específica-, no les sirvió a los organismos de control que le tienen la lupa puesta y aun no se la han quitado a varios funcionarios de la administración. Y la opinión pública la cobró duro, como han mostrado las encuestas: un descalabro que marcó el declive de Ospina como gobernante, del que nunca se recuperó y al que se le juntó el manejo del estallido social, que lo tiene como uno de los gobernantes más impopulares del país.

Ospina impuso su idea de Feria Virtual con una terquedad inaudita y en contravía de las recomendaciones de sus asesores que le advirtieron la catástrofe, con lo cual quedó el mal sabor de que detrás de la decisión había intereses de negocios alrededor del espectáculo virtual. Lo cierto es que entre los grandes beneficiados fueron las tres empresas, entre ellas Quack, fundada por Juan Nicolás Fajardo Araujo, su actual gerente y quien además reconoce, exigido por la pandemia, que ha ido modernizando la compañía para el divertimento no presencial. Además del contrato que firmó, ha seguido actuando como el Operador logístico # 1 de la alcaldía de Cali. Todo lo organiza Juan Nicolás Fajardo.

Los gastos en eventos ejecutados por Fajardo continuaron, como si la pandemia no existiera y en el 2021 logró firmar contratos con varias secretarías de la Alcaldía por $2.152 millones., a pesar de lo tormentoso del año, con el estallido social que tuvo a Cali completamente bloqueada desde el 29 de abril hasta finales de junio. En ese escenario resultaría casi imposible realizar eventos y actividades colectivas, un estado de ánimo social que el alcalde Ospina intentó revertir a finales del año, quien, con una permisividad asombrosa, que justificó por la necesidad de la recuperación económica, levantó las medidas y Cali se volvió una sola rumba desde noviembre de 2021. Los contagios se multiplicaron exponencialmente, así como las muertes por COVID, con un comienzo de año de verdadero horror.

De la mano de la permisividad de las autoridades llegaron los contratos para Quack. En julio firmó uno por $315 millones con la Secretaría de Gobierno para el apoyo de eventos del despacho del alcalde. En octubre, cuando Ospina ya le apuntaba a una reactivación en forma con festividades, firmó otro por $487 millones con la Secretaría de Turismo para apoyar iniciativas en las comunas 20 y 1 y en los corregimientos de Andes y Felidia.

Fajardo, la cabeza de Quack ha sabido moverse con la alcaldía de Cali, a donde llegó con Rodrigo Guerrero en 2013, cuando empezó con una tímida contratación, y de allí nadie lo saca. Su momento de gloria fue con el alcalde Maurice Armitage, desde el 2016, cuando firmó contratos por $615 millones, en 2017 logró $2.200 millones y en 2018 firmó contratos por $2.469 millones. El último año de la administración de Armitage ha sido, hasta el momento, el más fructífero para Quack, y en 2019 contrató servicios logísticos por $3.898 millones.

Armitage dejó la alcaldía el 31 de diciembre de 2019 y con el nuevo año llegó un nuevo alcalde: Jorge Iván Ospina, quien a los tres meses de haberse posesionado, al igual que los demás alcaldes del país, tuvo que enfrentarse a la pandemia. A pesar de la emergencia sanitaria y social, Quack fue una de las empresas que encontró trabajo durante la pandemia y se convirtió en una proveedora de elementos de protección, así como la organización de actividades con las nuevas restricciones.

En 2020 la contratación para Quack bajó a $1.477 millones, la gran mayoría con la Secretaría de Paz y Cultura para “el desarrollo de los proyectos encaminados al cumplimiento de su función misional”, es decir, para realizar todo tipo de logística como eventos públicos, alquiler de equipos e incluso gestión de viajes.

A Jorge Iván Ospina le quedan casi dos años en la Alcaldía y se sabe que para él uno de los motores para la reactivación económica de Cali, es la rumba y los grandes eventos públicos, una política pública que se convierte en el escenario perfecto para Operadores logísticos como Quack. En los tres meses del 2022, Quack ya firmó un contrato por $381 millones con la Secretaría de Gobierno para los eventos del despacho del alcalde, con lo cual se le augura a Juan Nicolás Fajardo un futuro bastante animado para un alcalde conectado con la gente a través de las fiestas populares y en las que siempre ha encontrado un escape para los horas amargas con la presión social o los temas de seguridad, una amenaza constante en su administración.

