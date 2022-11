¿Divorcio a la vista entre María Fernanda Cabal y Lafourie?

Por: Diana van Gompel de Romero |

noviembre 18, 2022

Se solicitan voluntarios para liderar los diálogos de paz entre la Cabal y Lafourie.

Total estupor ha causado la inclusión de José Félix Lafourie entre los personajes que integrarán los diálogos de paz con el ELN.

Los ganaderos no solo se beneficiarán con la venta de las tierras que no les son útiles sino que ahora también se convierten en el “nuevo mejor amigo” del gobierno de Petro. Quién lo creería! Me temo, sin embargo, que en la residencia Lafourie Cabal ya se escucha ruido de sables porque la dama es incapaz de semejante “guardado”, pues en ella todo es verbal fúrico.

Con el tiempo sabremos si esta decisión del gobierno es realmente una jugada magistral u otro fracaso de confiar en la buena fe del enemigo.

Esmad, Policía, Ejército, FIRMES!