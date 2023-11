Rigo está vendiendo el primer uniforme que usó como ciclista: este es el precio

El pedalista colombiano aprovechó su novela en RCN para lanzar una versión de su primer jersey en su tienda Go Rigo Go!

Rigoberto Urán está en boca de todos debido a su novela biográfica transmitida por RCN. La producción ha mostrado algunos de los momentos más felices en la vida del ciclista, así como los tristes, y los últimos episodios han sido dedicados a La clásica de Urrao, una de las primeras competencias en la que participó el pedalista. En ella, el Toro de Urrao utilizó su primera jersey, conocida por ser la patrocinada por Helados Tonny; y con la idea de rememorar ese momento, a través de su tienda Go Rigo Go! lanzó una edición especial del primer uniforme de Rigo.

El primer uniforme de Rigo en La clásica de Urrao

Hay que recordar que Helados Tonny fue el primer patrocinador de Rigoberto Urán en su sueño de ser ciclista. Como sucedió en la novela, la marca fue la encargada de poner el dinero para conformar el equipo con el que el pedalista compitió en La clásica de Urrao, en donde vistió la tradicional jersey blanca con mangas verdes que hoy por hoy muchos tienen en la cabeza.

La nueva versión del uniforme deportivo que vistió Rigo fue lanzado hace algunos días, con algunas modificaciones. Por ejemplo, el jersey no tiene el cuadro azul del antiguo logo de Helados Tonny, sino que tiene el actual , y ahora en las mangas tiene la marca de Go Rigo Go!. Así mismo, en cuanto a materiales es muy distinta, pues con la tecnología que maneja la marca del ciclista el material es distinto. La jersey tiene un precio de $250 mil; pero se puede comprar por un valor de $187.500.