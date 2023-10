El futbolista colombiano que está haciendo goles en Europa y que Néstor Lorenzo sigue ignorando

La definición es uno de los puntos débiles de la tricolor pero parece que al DT no le preocupa. Está dejando por fuera a un rompe redes nato

En la última convocatoria de la selección Colombia, quedó demostrado que uno de sus grandes problemas ocurre cuando está de frente al arco rival. Jugadores como Luis Díaz o Rafael Santos Borré, no estuvieron finos contra Uruguay y Ecuador por las eliminatorias sudamericanas, y fallaron algunos tantos, incluso el guajiro botó un penal. Ante esta situación, muchos piden cambios en los jugadores llamados a la selección, sobre todo en la delantera que no ha rendido. Y es que en Europa hay jugadores que anotan gol cada fin de semana, pero a los que Néstor Lorenzo no les ha dado la oportunidad, siendo el caso de Jhon Córdoba el que más llama la atención.

Los número de Jhon Córdoba para merecer estar en la convocatoria de la selección Colombia

En el último año, Jhon Córdoba ha estado en boca de todos en la liga rusa. El futbolista nacido en Istmina, Chocó, ha tenido un promedio goleador para aplaudir, pero desde que llegó el DT argentino, sus oportunidades en la selección Colombia han sido nulas. Solamente fue convocado para los partidos contra Venezuela y Chile, en el debut de eliminatorias, pero fue mantenido en el banco y ni siquiera le dieron un minuto en el terreno de juego.

Ante la falta de gol de la tricolor, que no se puede negar y que es más evidente que nunca, Jhon Córdoba se convierte en una gran opción. Por ejemplo, en la temporada 22/23, el goleador anotó 21 goles en 37 partidos y, en la 23/24 ya lleva 9 goles en 16 partidos. Incluso este fin de semana del 21 de octubre volvió a anotar en Rusia y volvió a despertar las súplicas de que esté en la tricolor.

Jhon Córdoba anotó gol para abrir el marcador entre Krasnodar ante Baltika por la Liga de Rusia.pic.twitter.com/AIW0368RCP — Lucho Tricolor (@LuchoTricolorOf) October 21, 2023

No se sabe cuál es el criterio de Néstor Lorenzo para elegir a los futbolistas que se vestirán de amarillo, azul y rojo, pero lo normal sería que se convocara a un jugador que está teniendo un nivel superlativo en su club. Habrá que esperar si el técnico sigue dejando de lado a Jhon Córdoba, o si por fin lo ve como una salvación ante la escasez de definidores que tiene el equipo nacional.