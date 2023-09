Por: Raquel Arévalo |

2023

“Hay que atajar a Petro” dicen por ahí. ¿Atajarlo de qué y para qué? Es que no es Petro el que necesita ser atajado. Lo que se necesita en este país es atajar el hambre, la miseria, la corrupción, la destrucción, la falta de conciencia social, la manguala en el Congreso, el afán de desprestigio de varios medios de comunicación, la mentira, el engaño, etc.

Tanta hambre y miseria en un país como Colombia son inauditas. Se hace muy poco por el verdaderamente necesitado. No hablo de lo que pueda hacer la gente del común, porque esas ayudas se difuminan por lo esporádicas y por la cantidad de personas desamparadas.

Me refiero a los gobernantes que siempre han pasado de agache, sin dar la importancia que esto reviste, como si nunca se hubieran dado cuenta de lo que pasa en sus propias narices. Cuando se quiere buscar rápidas soluciones a tan calamitosa situación aparecen los que dicen que eso no se puede hacer porque no está escrito así en la Ley.

La ingenuidad del pueblo es castigada. Todos creen que quien los visitó y convenció son tan sanos como ellos y en su voto depositan la confianza, con una esperanza que a lo largo del tiempo muere, pero que vuelve y retoña como aquel árbol del camino cortado una y mil veces.

El pueblo no aprende, no sabe, tiene miedo, está constreñido. En ese fragor de situaciones llegan al poder esos politiqueros que jamás pensaron servir a su pueblo sino servirse a sí mismos para buscar beneficios propios, con esa hambre de dinero con la que envileció su recorrido hacia el poder. Con ignorancia, con afán de ganancias, con ego enardecido, van pisoteando la esencia de la vida.

Mientras se habla de destrucción de nuestros recursos, de nuestras selvas, de nuestras aguas, pareciera la tierra del olvido. Se avisa, se pone de manifiesto, se oyen quejas y reclamos, pero se sigue destruyendo. Pero cuando aparece una voz que recrimina, que pone alerta, que enuncia con carácter y dureza (que busca alternativas) aparecen otras voces que dicen que hay que atajarla.

La falta de conciencia social tocó su límite y se desbordó en una manguala en el Congreso para no dejar avanzar las reformas, los cambios que se necesitan para que aquí en este país tan rico no haya gente con una vida que raya con la dignidad humana. Eso a muchos congresistas no les importa.

Están allí como aves de rapiña, para no dejarle nada al pueblo, impidiendo socorrer al que se está muriendo de hambre porque allí no hay emergencia, pues la ley no la ampara como un caso puntual. Qué miserables.

Y a todo lo anterior se le une la mentira, el engaño, la tergiversación. Unos medios de comunicación absorbiendo la verdad y velándola para que la gente todo lo vea nefasto.

Sin embargo, está apareciendo la lucidez de un pueblo que se cansó de tanta indolencia, persecución y muerte. Un pueblo que ve renacer su fe, que votó por QUIEN se paró de frente y dijo: BASTA.

Ahora resta APOYARLO porque el veneno que se expulsa contra él es diabólico. Está rodeado de pirañas que quieren devorarlo y agredir su intimidad.

Adelante quienes luchan con él para el cambio de este país. Siempre vigilantes porque la trampa está al acecho. Siempre firmes, porque detrás está el engaño y la traición. Hay que arrancar a este país de las manos de quienes lo han vuelto inviable a costa de toda clase de sufrimientos y martirios. ES HOY O NUNCA. DIOS PROTEJA A ESTA, SU COLOMBIA.