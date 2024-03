Colfuturo, el Icetex para estudiar en las universidades élite al que Sarmiento le apostó

.Publicidad.

Recién posesionado el presidente César Gaviria, en agosto de 1990, su esposa Ana Milena Muñoz de Gaviria se propuso crear una entidad que apoyara la formación de colombianos en los programas de posgrado en el exterior. Por el costo de las matrículas pocos tenían acceso a éstas a pesar de las calidades académicas. La apertura económica planteaba también apertura en la formación. La condición única era tener que regresar al país una vez concluidos los estudios. Nació la Fundación para el Futuro de Colombia, Colfuturo.

Con la economista Isabel Londoño como mano derecha en la tarea, la primera dama se propuso conseguir donantes para asegurar un fondo robusto. Buscaron los mecenas entre los dueños de las empresas empezando por los cuatro grandes: Luis Carlos Sarmiento Angulo, Carlos Ardila Lülle, Julio Mario Santo Domingo y el Grupo Empresarial Antioqueño. Cada uno aportó cifras cercanas al millón de dólares. Aportaron también los ingenios azucareros del Valle y el Grupo Colpatria de los Pacheco, entre otros.

La contrapartida del sector público fue de USD 5.484.892, donde la Federación de Cafeteros aportó USD 1.000.000, Ecopetrol USD 1.000.000, la Financiera Eléctrica Nacional USD 1.000.000 y el resto Planeación Nacional. En 1992 se realizó la primera convocatoria en la que se recibieron 832 solicitudes y 46 fueron aprobadas. Ana Milena Muñoz presidió el Consejo de Fundadores hasta el fin del gobierno cuando viajó a Washington donde su esposo asumiría la Secretaría de la OEA.

Cómo funciona la beca crédito para los estudios en el exterior

A diferencia de las becas convencionales el programa de Colfuturo es crédito beca. Para empezar el estudiante debe presentar la carta de ingresos a la universidad y los estudios deben ser presenciales y de tiempo completo en el exterior, para niveles de maestría, doctorado y para el área de salud se permite especialización. La misión de Colfuturo es dar el apoyo económico con un monto máximo del crédito de USD 50.000, que incluye pasajes, instalación, matrícula, seguros médicos, seguro de deudores, sostenimiento y materiales de estudio.

Según un Estudio de Impacto realizado por la Fundación, un 65,4 % de los beneficiarios indicaron que, de no haber sido por Colfuturo, sus estudios en el exterior no habrían sido posibles. Para quienes no quieren asumir el riesgo cambiario porque el préstamo es en dólares, Confuturo ofrece como alternativa, la sustitución de la deuda en dólares por una en pesos con alguno de los bancos que la entidad tiene convenio o con un tercero.

El crédito maneja unas condonaciones, como un período proporcional de al menos un año de residencia en Colombia, continua o discontinua, entre la terminación del período ordinario de estudios y 72 meses más. Económicamente puede condonar hasta en un 20 % del capital para títulos de MBA, maestría en el área de administración o maestría en derecho, y 40 % para todos lo demás títulos.

El 20 % del capital para quienes trabajen fuera de Bogotá y su área metropolitana; 20 % del capital por vinculación laboral como funcionario público de tiempo completo o como docente o investigador en una entidad educativa. Un 68 % de los participantes regresa a Colombia dentro de los 36 meses siguientes a la fecha de terminación del período de estudio

Luis Carlos Sarmiento recibió un mando que mantuvo 22 años

Convencido de las bondades de Colfuturo, Luis Carlos Sarmiento Angulo asumió el mando desde la presidencia de la junta que la mantuvo hasta el 2016. Aseguraba el direccionamiento financiero, pero también la continuidad en las donaciones.

las decisiones importantes siempre pasaron por su mano. Su enfoque financiero lo llevó a convocar otra serie de donaciones privadas para garantizar el proyecto a largo plazo.

Entre 2009 y 2011, llegaron aportes por USD 26 millones: el Grupo Aval y la Organización Ardila Lülle y los Santo Domingo con USD 5 millones; la Fundación Bavaria con otro millón, los Grupos Colpatria y Bolívar, cada uno con USD 1.5 millones.

Luis Carlos Sarmiento recibiendo la medalla Simón Bolívar

Ana Milena Muñoz retomó la conducción hasta su nombramiento como embajadora de Colombia en Egipto en el gobierno de Iván Dique. Tomó entonces la posta Eduardo Pacheco del Grupo Colpatria, quien siempre ha estado interesado en apoyar la educación.

En estos más de 30 años de funcionamiento, Colfuturo solo ha tenido cuatro directores, Martha Ripoll de Urrutia durante el primer año, Alicia Eugenia Silva durante 3 años quién estuvo a cargo de la primera convocatoria, Isabel Londoño Polo, a su regreso de estudios de doctorado en Educación en la Universidad de Harvard entre 1995 y 2001, y el actual director ejecutivo Jerónimo Castro.

