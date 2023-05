Chile: el péndulo gira a la derecha

.Publicidad.

La fiesta ya ha comenza’o ... Y la cosa esta que arde ... Uste’ que era el más queda’o ... Se quiere adueñar del baile… (Víctor Jara, 1971).

Víctor Jara era músico, cantautor, profesor, escritor y director de teatro. Referente internacional de la canción protesta, apoyaba a Allende y como militante del Partido Comunista chileno entonaba la célebre consigna: “el pueblo unido jamás será vencido” y posteriormente desaparecido por el régimen de Pinochet. La estrofa citada es de la canción “ni Chicha ni Limoná”, hoy con el péndulo hacia la derecha dado que Antonio Kast lidera el Partido Republicano, ganó la última elección de los constituyentes (7 de mayo del 2023). Es un católico conservador admirador de Pinochet que con sus (23) escaños alcanzados más los (11) que saco la derecha moderada, logran (34) constituyentes de un total de (51), quedando la izquierda del presidente Boric con tan solo (16), y con ello controlan el resultado del Consejo Constitucional que debe redactar una nueva Carta Magna para el país. En un Chile donde la cosa esta que arde y quien estaba más quedado (Kast), se quiere adueñar del baile, es decir, podrá liderar el nuevo proceso chileno.

La política chilena ha cambiado mucho en un corto periodo. Recuérdese que, en octubre de 2019, millones salieron a las calles exigiendo mejor educación, salud y pensiones. A esto los políticos chilenos ofrecieron reescribir la Constitución de 1980 (Augusto Pinochet). La izquierda gana la mayor participación en la convención convocada en 2021 para redactar la nueva carta. Luego los chilenos eligieron presidente al izquierdista Gabriel Boric, ex líder estudiantil, poco experimentado.

Pero esta victoria será efímera puesto que en 2022 los chilenos rechazaron (62%) el proyecto de constitución redactado, el índice de aprobación de Boric cae y se impone el partido de la derecha, en la elección de los constituyentes el 7 de mayo de 2023 como ya se señaló, que debe producir otro borrador de constitución dado que el anterior se considera demasiado izquierdista: liberalizaba el aborto, diluía los derechos de propiedad y establecía el derecho de huelga casi ilimitado. Para evitar extralimitaciones, los legisladores establecieron reglas precisas, e inmodificables como mantener el modelo de mercado de las dos últimas décadas, respeto a la propiedad privada y un Congreso bicameral. A pesar de esta fatiga legislativa aún falta por someter a votación nacional un borrador final en diciembre del presente año.

Sin embargo, la victoria del Partido Republicano plantea dudas sobre si la propuesta constitucional se acercará a lo que la izquierda esperaba en 2019. Algunos intelectuales y grupos políticos de izquierda intentan desmarcarse de este segundo intento constituyente. El expresidente Sebastián Piñera ha advertido “Chile no resiste otro fracaso constitucional y pide a los 51 consejeros redactar un proyecto con nobleza…” “Si repetimos lo que pasó en la anterior convención constituyente, vamos a tener un nuevo fracaso”. También, la ex presidenta Michelle Bachelet pidió altura a los constituyentes para redactar una nueva constitución “que no mezcle este proceso con la contingencia política”. Kast incluso ha señalado que no cree que Chile necesite una nueva constitución. En una postura autocritica y después de la votación, el presidente Boric señaló que "el proceso anterior... fracasó... porque no supimos escucharnos unos a otros", y pidió al Partido Republicano "que no cometiera el mismo error que nosotros" y ha llamado al diálogo. Sin embargo, el escenario se ha complicado nuevamente para el Gobierno, y es de esperar que tenga consecuencias para el trámite de sus proyectos.

Lo ocurrido en Chile se suma a otros acontecimientos en la región, como el triunfo de la centroderecha en Paraguay, las proyecciones negativas para la izquierda peronista argentina o la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de México de anular la primera parte de las reformas electorales impulsadas por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esto es, después de una serie de victorias de la izquierda en elecciones presidenciales en la región (“marea rosa”), incluida Colombia, se observa un retroceso de esta tendencia.

En efecto la elección de Gustavo Petro respondió a una demanda popular por el cambio, por más inclusión. Pero sostiene Michael Reid, exdirector senior de The Economy para A.Latina “Hay dos Petros: uno utópico, revolucionario, que todavía está marcado por su experiencia en el M-19 que quiere cambiar todo; otro que es un político democrático pragmático, que juega dentro del sistema” (El Tiempo, 14-05-2023), los cambios y pronunciamientos contradictorios generan incertidumbre puesto que quiere gobernar con los activistas políticos, sin que ellos representen una mayoría que lo eligió con votos del centro liberal, demócratas e independientes que quieren el cambio pero consensuado, cumplir con un pacto histórico que tanto proclamó en campaña y la declaración de que “gobernaré para todos”, en un proceso de construcción colectiva sin prisa ni protagonismo mesiánicos.

La sociedad chilena atraviesa una crisis política e institucional, con una pérdida de confianza y legitimidad hacia las instituciones políticas, desigualdades y fragmentación del sistema político, al que se agrega las principales preocupaciones que cambiaron radicalmente en estos tres últimos años: si en 2019 la primera inquietud eran las pensiones (54%), seguido de salud (43%), delincuencia (13%) y economía (8%). Al 2023 la primera preocupación es la delincuencia (50%), seguida de la inflación (29%), inmigración (29%) y tráfico de drogas (26%). Es decir, que las mafias internacionales y presencia de la delincuencia organizada como el “tren de Aragua”, banda con raíces en las cárceles venezolanas, el narcotráfico se ha disparado, así como, las tasas de homicidios de Chile de 5 por cada 100.000 habitantes. No quieren llegar a las de Brasil (19), Colombia (26) y ven con preocupación la atmosfera del “todo vale” que ha prevalecido durante los llamados “estallidos sociales”, cuando el sentimiento anti policial, la falta de respeto por la autoridad, y la institucionalidad son denominadores comunes.

Ahora bien, la polarización política y el resurgimiento del populismo de izquierda y de derecha no es lo único que genera tensión en la región: También es el control de los recursos mineros indispensables para la llamada Revolución Verde, que sería imposible según The economist, sin el litio de América Latina. Más del 50% del litio del mundo, metal utilizado en productos de alto nivel tecnológico como baterías recargables, circuitos para celulares, computadores o vehículos eléctricos, hasta fármacos; dos quintas partes del cobre y una cuarta parte del níquel del mundo, están en América latina. Ello explica que, delegados de USA y la Unión Europea nos visitan en búsqueda de dichos recursos indispensables para la transición energética y para suministro fuera de China. Véase el siguiente gráfico.

Demanda Mundial de Litio de 2019 a 2030 (miles de toneladas)

Este fenómeno encendió las alarmas de los gobiernos de la región, que aumentan el control estatal sobre los contratos y empresas que exploran, explotan y comercializan estos minerales en respuesta a la creciente demanda global y a la necesidad de asegurar suministros para la transición energética. Gobiernos como los de Chile, México, Argentina, Bolivia y Brasil impulsan políticas nacionalistas para que el Estado controle la producción y los precios de estos minerales.

La nueva izquierda latinoamericana, que llego al poder buscar incrementar los ingresos, la participación del Estado, para poder crear empleos, oportunidades de nuevos negocios y promover la justicia social a través del control de los recursos naturales. Pero la nacionalización conlleva riesgos, como falta de infraestructura, acceso a tecnología y conocimientos especializados, acompañados de la inestabilidad política y la disminución de la inversión extranjera.

En el caso de Chile, primer productor de cobre del planeta y con las mayores reservas de litio, ha mostrado interés en crear una empresa estatal que administre este recurso. Pero respetando los contratos con las dos empresas extranjeras (SQM y Albemarle), permitiendo la exploración, extracción y comercialización del mineral en el Salar de Atacama a cambio de un porcentaje sobre los ingresos y beneficios obtenidos. A pesar de que la vigencia de estos contratos va hasta el 2030 y 2043, Boric asegura que se creará la Empresa Nacional del Litio.

El litio será el petróleo del futuro y los países productores deben aprovechar esta bonanza sin ignorar que no tienen capacidad financiera y tecnológica para explorar y explotar sus yacimientos, lo cual demanda, como lo sostiene el propio Boric la “colaboración” público privada. Algo que genera incertidumbre para la empresa privada e inversionistas, porque el papel del Estado en definitiva sería el de cobrador de beneficios y regalías. Adicionalmente, como socio mayoritario, tendría el control sobre las decisiones de capital, inversión y tecnología que aporta el sector privado.

Producción vs. Reservas mundiales de Litio 2022 (toneladas métricas)

A pesar de estos desafíos, empresas extranjeras, especialmente chinas, invierten en la región, debido a la escasez de minerales y a los intereses en otras áreas de la cadena de suministro verde.

El columnista del Financial Times, Michel Scott, en reciente artículo “América latina le gana al mundo en desperdiciar oportunidades”, señala que la región es potencia en Energías renovables y alimentos, sin embargo, desperdicia esta ventaja pues sus mandatarios tienen otras prioridades. Mientras Chile (mayores reservas de litio y cobre) se enfoca en una nueva constitución de izquierda, Brasil podría ser potencias de hidrógeno o competir con India en la creación de chips, sin embargo, Lula prefiere establecer viejas alianzas invirtiendo en refinerías y subsidiando a la quebrada economía argentina. México, a pesar de la capacidad de hacer negocios con USA y China, cerro Pro México, cancelo los vuelos de carga a Ciudad de México y limito la posibilidad de inversión privada a empresas de energía renovable de Norte América y Europa anteponiendo a la Comisión Federal de Electricidad.

El columnista Scott dice que Colombia, donde la minería y el petróleo son la base de la economía, el gobierno los descalifica por la contaminación ambiental y anuncia no firmar nuevos contratos de exploración, no obstante, que sus ministros de Hacienda lo contradigan, se crea incertidumbre para los inversionistas y la llamada transición energética aun no aterriza. Concluyamos con Víctor Jara: “Si queremos más fiestoca (para vivir sabroso) / Primero hay que trabajar (para crear riqueza) / Y tendremos pa´ toitos (igualdad)/ abrigo, pan y amistad”.

*Profesor investigador, exrector UNAL.

