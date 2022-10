"Seguro les doy muchos clics" La furia de Carlos Antonio Vélez contra Semana

La revista sacó la primicia de que el periodista estaba cerca del retiro; pero a Vélez no le pareció gracioso y respondió de manera contundente

.Publicidad.

Este 5 de octubre, la Revista Semana sacó como una verdadera primicia el "supuesto" retiro de Carlos Antonio Vélez de los medios, después de tomar una publicación en el que el comunicador aparecía hablando sobre sus últimos años como periodista. En el video, el comunicador afirmaba que su retiro se encontraba cerca, y que ya tenia claro en que momento iba a decirle adiós a su trabajo como comunicador.

-Publicidad.-

EL DÍA QUE CARLOS ANTONIO VÉLEZ CONTÓ COMO Y CUANDO SE RETIRARÁ DE LOS MICRÓFONOS 🎙️#10SportsCo pic.twitter.com/fdy4GmrrSf — 10SportsCo (@10SportsCo) October 5, 2022

Sin embargo, a Carlos Antonio Vélez no le cayó en gracia que le recordaran ese pequeño video, y salió a responder al medio dirigido por Vicky Dávila. El comunicador aseguró que la nota había sido una genialidad por parte de la redacción, puesto que la hicieron ver como una chiva. Pero que su carrera como periodista está mas activa que nunca y que faltan muchísimos años para su retiro. El comunicador se vio molesto, pero aseguró que tiene un respeto enorme por el medio de comunicación.

Publicidad.

| Vea también: Pinto llegó a poner las cosas en su sitio en el Deportivo Cali: primera advertencia a Teófilo Gutiérrez

“Qué ingeniosos son los de la revista Semana. La primicia la dan igual, así sea con cinco o 10 años de anticipación. Seguramente que les doy muchos clics (...) los admiro, las quiero mucho (...) Pero esta vez se desfasaron. Por lo menos en un quinquenio, no sé. Más o menos” fueron las palabras de Carlos Antonio Vélez. Así mismo, confirmó que por supuesto se va a ir del periodismo pero que aun no sabe cuando, por lo que sus críticos no tienen porqué ilusionarse.

Recordemos que el periodista es uno de los rostros principales de Win Sports y se está preparando para hacer el cubrimiento del mundial de Catar 2022, que iniciará en noviembre. Así las cosas, es seguro que Carlos Antonio Vélez aun tiene tela por cortar en el periodismo; pero lo que sí se sabe, es que el día que se vaya será el día menos esperado.