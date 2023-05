Barbosa, ¿presidente de la República?

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

El uribismo, esa especie de nazismo criollo, ha ungido desde sus cenáculos desprovistos de otro plato que el “menú Ejecutivo”, un nuevo Jesucristo-Hitler-Superstar, para el cargo vacante de administrar el Infierno de Colombia durante 4 años.

Me preguntan:

—¿Por quién vas a votar?

—Para administrar el Averno siempre hay que conseguir un buen diablo, que sea idóneo en el arte de prender las brasas de la pobreza, la inequidad, la falta de oportunidades, en aras de quemar en ellas las almas. En ese sentido, el candidato que elegiste, o cualquiera es el indicado.

Esta nueva versión recargada pero algo defectuosa de su predecesor, Néstor Humberto Martínez, aunque resulta más vanidosa y tonta, ha sido eficaz para cumplir los fines por los que fue ternado.

Duque, el presidente más inepto de la historia de Colombia, que en Pandemia regaló 500.000 millones a los bancos para pagar la deuda de su campaña política y la de la vicepresidenta Martuchis; dejó quebrar más de 2.000 empresas; fue elegido con plata del narcotraficante Ñeñe Hernández, acabó de destruir con su grupo élite de corrupción a San Andrés y abrió la puerta a dos millones de venezolanos en la indigencia para repartir a su antojo -no pudo ser de otra manera- esas ayudas internacionales que jamás llegaron a los más necesitados del vecino país, mientras Colombia se quedó así con la segunda moneda más devaluada de América Latina, todo un Cid Campeador de la mendacidad y la estulticia.

Barbosa ha cumplido las funciones para las que fue nombrado como fiscal de bolsillo del uribismo: le ha servido a su compañero de la Sergio, “Iván Mordisco”, para archivar su proceso por la Ñeñepolítica; para mandar fiscales que investigaban el asunto Trasmilenio de los Ríos Velilla, a probar las teorías barométricas del Sabio Caldas (!) en las lejanas montañas del Putumayo; se llevó las empleadas de servicios generales de la Fiscalía a su casa como empleadas domésticas; puso a los funcionarios de esa entidad a recoger la caca de sus perros; su esposa sacó unas maletas del cuarto de custodia que adujo con el poder que invistió su marido, que eran suyas -sin dar más explicaciones-; no da razón sobre 200 asesinatos que pudo evitar, según el presidente actual, mientras él se proclama “el mejor fiscal de la historia”, no de Colombia, sino ¡del mundo! poniendo música de suspenso a los videos que graba su equipo de producción y dirección cinematográfica, como si emulara la última película de Sherlock Holmes este diminuto Watson, mientras la mayoría de los casos que demanda el país no son resueltos. Las cifras de los procesos que los ciudadanos han denunciado ante la Fiscalía y las que reportaron los fiscales en medio de procesos que yo mismo denuncié (más de 3-000 jamás resueltos solo en Bogotá, todos muy graves), nos hacen pensar que Barbosa puede ser de la familia real inca…: Inca-Paz, como para fungir “el segundo cargo más importante del país” en sus propias palabras.

Esa mediocridad sobresaliente que rompe récords por ser incompetente en su propio campo de manera inaudita, tiene el mérito de estar acompañada de una verborrea audaz y atrabiliaria, lo suficiente como para distraer a un porcentaje mínimo de los colombianos -que son los incautos- de los puntos neurálgicos en materia de justicia que en sus columnas de prensa antes defendía, como la JEP.

En su discurso de ventorros veintijulieros donde rompe la armonía entre las ramas del poder público que manda la Corte Constitucional que dice defender, quiere denunciar que no hay democracia y que el presidente Petro es un dictador, pero es claramente una cortina de humo para tapar estos casos anteriormente anunciados, también presentados por Daniel Coronell en su más reciente columna. Ahora se suma Guillén llamándolo el fiscal del Clan del Golfo…pero habrá que esperar para ratificar o desechar esa afirmación. Las pruebas lo son todo.

Barbosa sobredimensiona así, en su discurso, la ligereza de un presidente que no parece entender muy bien la Constitución de su país, pese a que lleva décadas en el Congreso y que aduce en su libro y en varias entrevistas -aunque lo desmienta Navarro Wolf- que fue constituyente del 91. Pero creemos que sus despistes ya son hábito semanal y no generan tanto pánico como sus medidas extremas contra el petróleo.

Me pregunto si acaso algún día, esa clase de advertencia que le hacen a los servidores públicos en su posesión: “…Sino que la Patria os lo demande”, la podremos reclamar.

Seguimos, en mi opinión, teniendo separación de poderes y un Estado de Derecho en algunas partes de la ciudad y en muy pocas del campo (igual que siempre: un país postradicional y premoderno); aunque en mi sentir, el salto a energías renovables que se programaba para 12 años (pero que se ha querido hacer en 9 meses de manera irresponsable), nos está convirtiendo en un país inviable. Petro no puede seguir gobernando el país por Twitter y debe pensar con su equipo jurídico cada pronunciamiento, o su fracaso verborrágico será la reactivación del uribismo con todo lo que eso implica. No creo en salidas políticas, sociales ni económicas para lograr la paz, quizás solo en las de Nehrú (meditar más), pero ya hablaré de eso en otra columna.

¡Salam Aleikum!

