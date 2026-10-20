Asobancaria

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Las2orillas.co: Historias, voces y notic…
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Active snippets (14)
(PHP) Agregar fb:app_id para potenciar la publicación en facebook
(PHP) añade aria-label a links
(PHP) Añade arial-label a menú
(PHP) Cargar FontAwesome 6
(PHP) Genera alt a una imagen cuando no se configura
(PHP) Liga Colombiana
(PHP) Limpia Cache del navegador para el home
(PHP) Mejorar X Cards (Twitter Cards) existentes
(PHP) Meta description automática con excerpt
(PHP) Open Graph mejorado - Sobrescribe o mejora los existentes
(PHP) Poner comillas normales
(PHP) Quitar rel="nofollow" de los enlaces en el contenido de las entradas
(PHP) Resultados Deportivos
(PHP) Send to Search Engines - Wordpress.org
Inactive snippets (7)
(PHP) Ajusta el titulo SEO
(PHP) Ajuste columna titulo en administrador
(PHP) Contador Extracto
(PHP) Diferir javascripts
(PHP) Generar llm.txt diario con posts de los últimos 2 meses
(PHP) Lista de autores
(PHP) Order snippets by date
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Las Dos Orillas
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octubre 20, 2026
Las2orillas.co: Historias, voces y noticias de Colombia
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