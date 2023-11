ARTBO es el reflejo triste de Colombia

Una muestra de galerías casi todas nacionales en donde, como todos sabemos, es otro espejo del país: no se mueve nada. No se compra ni se vende

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

5 pisos al servicio de la feria. El único de verdades el quinto. Los demás es basura

Ágora (del griego ἀγορά,1 asamblea, de ἀγείρω, ‘reunir’[cita requerida]) es un término por el que se designaba en la Antigua Grecia a la plaza de las ciudades-estado griegas (polis), donde se solían congregar los ciudadanos.

De eso de trata en Centro internacional de Bogotá realizado 2018. Donde se construyeron 65.000 m2 y ganó el Concurso Internacional, Primer Premio. Diseñado por Bermúdez Arquitectos y en colaboración con Estudio Herreros, Madrid. Como casi todos los edificios de Daniel Bermúdez, las instalaciones son edificios maravillosos que carecen de servicios...

..Publicidad..

Y en ese lugar ese lleva a cabo ARTBO y con todo su nuevo esfuerzo que no cumple con las aspiraciones la feria Internacional. Fue una muestra de galerías casi todas nacionales en dónde, como todos sabemos es otro espejo del país: no se mueve nada. No se compra ni se vende. Hoy resolvieron politizar la paloma de Fernando Botero al llevarla. Mala decisión del gobierno oportunista con ideas de última hora.

...Publicidad...

Como decíamos, en ese edificio le sirvió en su presentación a ARTBO. 5 pisos al servicio de la feria. El único de verdades el quinto. Los demás es basura. Ojo, en el 4 piso se encuentra la sección REFERENTES que sí hace por fin, con algunos de sus invitados, realizar la denuncia sobre los horrores al medio ambiente. Otros como Jacanamijoy que puede acomodar su obra a cualquier discurso. Es cualquier cosa colorida que sobra en la entrada por ambicioso y por ser tener cualquier arma para acomodar sus “loras en licuadora” que es lo que pinta con su práctica de Yagé y su mundo indígena. Allí se atrapó él mismo hace muchos años. Y ahí se queda. Ningún aporte nuevo de paisajes sin forma ni fondo. Todo queda en una superficie que no es un lenguaje sino una técnica facilista para turista.

....Publicidad....

En el quinto piso está todo para que la feria funcione como tal. Dentro de las galerías Antonio Samudio con su pintura sarcástica contribuye a que la realidad tenga una dimensión diferente. Su crítica social va más allá de la controvertida cuestión de género para crear una mujer con extraños atributos. Entre su paleta opaca va recreando una realidad ya más creada para observar sus imágenes a la distancia y encontrar en sus bodegones una cualidad poética.

Miller Lagos que es un genio de la multiplicidad. Presenta con una columna de libros-árbol. Ha creado también árbol de hojas, columnas donde piensa la relación entre el arte y la naturaleza. Con los libros construye una historia increíble de imágenes que hablan un maravilloso lenguaje de la doble lectura en un único espacio.

Iván Argote, Maceta

Iván Argote es otro colombiano que vive en Paris y que presenta otra de sus parodias con su escultura-maceta que contiene todas las plantas de la superstición del dinero. La sociedad capitalista está atrapada en un símbolo que, tal vez fue de un general esclavista del siglo XVIII o una imagen de un militar de la revolución rusa.