Alberto Santofimio saca provecho de su libertad condicional y regresa a la política

Por el magnicidio de Luis Carlos Galán, Alberto Santofimio fue condenado a 24 años de prisión y pagar una multa de casi dos mil millones de pesos a la familia Galán, pero por su edad, que supera los 70 años, se le otorgó libertad condicional. Lejos de permanecer por fuera de la política a la que el exsenador se dedicó durante 40 años, siempre de la mano del partido liberal, como ministro de Justicia, congresista y candidato presidencial en dos ocasiones, Santofimio reaparece, esta vez, en busca de votos a favor de políticos de su ciudad natal, Ibagué.

En una carta que envió a Óscar Barreto, exgobernador del Tolima, Santofimio pide que para el 2022, se vote por candidatos tolimenses al Senado para tener una mayor representación en el Congreso. Por eso, Santofimio expresa su apoyo a Ricardo Ferro, representante a la Cámara del Centro Democrático, Miguel Barreto, senador conservador y por el mismo Óscar Barrera que aspirará al Senado también por el partido conservador. Santofimio no solo habló sobre el 20222, también pide que para el 2023 en elecciones departamentales y municipales se elija un gobernador del Tolima y alcalde de Ibagué por medio de la creación de una gran coalición ciudadana en la región. Esta es la carta con la que Santofimio reaparece en política:

"Muy apreciado Oscar: Le agradezco su amable mensaje, así como la cordial invitación a reunirnos a conversar sobre la política, y la comprometedora solicitud, que me abruma, de darle recomendaciones, frente al desafío de su campaña al Senado de la República. Amigo como he sido toda mi vida del diálogo, la tolerancia, el respeto por la opinión de los demás, la civilización democrática, y el entendimiento entre los hermanos tolimenses, acepto complacido y entusiasmado sus tres sugerencias. Considero primordial, una campaña de ideas, propuestas, proyectos, exenta de agravios y odios inútiles y dañinos. Además, debemos defender, con valentía, el derecho de los tolimenses a tener la más amplia representación posible en el Senado de la República. Frente a la invasión forastera, fruto de la equivocada y perniciosa circunscripción nacional para elegir el Senado, tenemos que levantarnos y hacer posible, con orgullo regional, la elección suya, de Ricardo Ferro, y de Miguel Barreto, como voceros auténticos de nuestro heroico Tolima. Y, además, escoger, con acierto, a los más honestos y capaces, como representantes a la Cámara en representación de nuestra tierra. Finalmente, debemos prepararnos para una Gran Coalición Ciudadana, que sobre las realidades políticas, elija en el 2023, un gobernador, un alcalde de Ibagué todos los alcaldes del Tolima en una selección exigente, fruto de un plural y generoso entendimiento de las fuerzas populares, que coincidan en defender la libertad, el progreso social, las instituciones, y en combatir, con decidida energía la amenazante corrupción. Estoy listo a tener el placer de corresponder a su generosa invitación, reconociendo sus ejecutorias, su ascendiente en las mayorías conservadoras, y su derecho a tener, el respeto de los tolimenses. Mi única ambición es servir a los ibaguereños y a los tolimenses que, con nobleza, todo me lo dieron a lo largo de mi carrera pública, y aconsejar a quienes me han venido solicitando, como usted también lo hace en su mensaje con hidalguía, que reconozco agradecido.

Un saludo cordial, Alberto Santofimio Botero”.

*Carta tomada del diario El Cronista

