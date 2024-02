Sobre los medios: el cuarto poder... ¿para qué?

Por: Silvio E. Avendaño C. |

febrero 02, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Cuando se habla de los medios de comunicación se olvida que las grandes empresas distribuyen la palabra a la sociedad. De los medios, se dice, que informan. Pero ¿Qué es informar? El noticiero, la crónica, el reportaje, entrevista, comentario, editorial están de acuerdo con la objetividad de los propietarios. No interesa más que esa frialdad, por ello, no importan la lucha de los pueblos, la actividad de los obreros, las jornadas estudiantiles, el movimiento cultural y científico. Mucho menos la represión, los presos políticos, el desempleo ante la avalancha de migrantes a las ciudades. Se ignoran los problemas del hombre del campo, el despelote urbano. Ninguna cuestión seria es tratada. Son objeto de publicación los deportes, el accidente de un niño que cayó de un quinto piso, el chisme de lo que dijo cualquier funcionario… De esta manera en los medios hay silencio de las cuestiones elementales. Así, no se puede pasar por alto que la información se desvirtúa porque se convierte en desinformación, con ello se consigue la mencionada realidad tal como la entienden los dueños de los medios “Existen dos tipos de realistas -dijo Henry Kissinger- aquellos que manipulan los hechos y aquellos que los crean; Occidente necesita hombres capaces de crear su propia realidad.”

La cultura, que es la crítica, en los medios de comunicación, se desvirtúa para tolerar la vida despiadada, dado que no hay análisis. Lo importante es divertir, entretener, distraer, ser indiferente ante el dolor. En los medios se elimina lo trágico, pues se desconoce la oposición del individuo. Lo trágico que exalta la independencia, la libertad frente, a un enemigo poderoso, termina liquidada. No se puede desconocer que la cultura, como la entienden los medios, contribuye al carácter publicitario. Antígona, quien rompe con la apariencia de la normalidad, es desconocida ante el poder indiscutible de los medios, haciendo posible la objetividad que contribuye con las imágenes, palabras a la sumisión y al silencio.

..Publicidad..

No hay que hacer grandes manifestaciones, tampoco ganar los debates, pues el convencimiento está en ganar en los medios, pues no interesa el conocimiento, la crítica, los argumentos. No se puede olvidar que la ideología es la falsa conciencia que impide comprender los hechos. Así hay que mirar como los medios están presente en la batalla que determina la política. Y es un error plantear que una cosa es el periodismo y otra la política. Los medios son actores políticos y la gente milita en los medios.

...Publicidad...

Platón, en el libro VII, de la República, en el Mito de la Caverna bosquejó a los hombres atados de pies y manos, con la mirada fija a lo que se proyecta en el fondo de la caverna. La tecnología apoyada en la ciencia no ha hecho otra cosa que perfeccionar el mito, de tal modo que información, propaganda y publicidad llevan a que se establezca la postverdad. Todo se decide por twitter en pocas palabras: Blanco hoy, mañana negro, con todo se está de acuerdo. Sobre todo cuando la gente no tiene idea de donde procede realmente una mentira.

....Publicidad....

Y, en el presente la inteligencia artificial…