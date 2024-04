Shakira regresa por lo alto con ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ que comienza en noviembre

Por: Bells Medios |

abril 17, 2024

En medio del éxito de su nuevo álbum, que encabeza las listas más importantes, la artista ganadora de múltiples premios GRAMMY® y Latin GRAMMY® Shakira acaba de anunciar las primeras fechas de su muy esperada gira mundial, "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour," promovida por Live Nation, con 14 conciertos en arenas de América del Norte que comenzarán este otoño.

La primera etapa de la gira comenzará el 2 de noviembre en Palm Desert, CA, e incluirá paradas en Los Ángeles, Miami, Toronto, Brooklyn, Chicago y más. Ver a continuación el itinerario completo de la gira. Conocida por sus dinámicas y energéticas actuaciones, Shakira llevará a cabo en el escenario canciones de su nuevo álbum y de su legendario catálogo de éxitos.

ENTRADAS: Las entradas estarán disponibles comenzando con una preventa de Citi (detalles a continuación) a partir del miércoles 17 de abril. La preventa de la artista comenzará el viernes 19 de abril a las 10 a.m. hora local. Otras preventas se realizarán durante la semana previa a la venta general que comenzará el lunes 22 de abril a las 10 a.m. hora local en shakira.com.

PREVENTA: Citi es la tarjeta oficial de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. en EE.UU. Los titulares de tarjetas Citi tendrán acceso a entradas en preventa a partir del miércoles 17 de abril a las 10 a.m. hora local hasta el domingo 21 de abril a las 10 p.m. hora local a través del programa Citi Entertainment. Para conocer todos los detalles de la preventa, visite www.citientertainment.com.

VIP: Los fans también pueden adquirir Paquetes VIP, que pueden incluir entradas premium, un encuentro y sesión de fotos con Shakira, un artículo autografiado, acceso al salón VIP previo al espectáculo, un artículo exclusivo de mercancía VIP y más. El contenido de los paquetes VIP varía según la oferta seleccionada. Para obtener más información, visite vipnation.com.

Crédito de la foto: Xavi Menos

Shakira insinuó por primera vez la gira durante su aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon el mes pasado. El viernes, la superestrella global sorprendió a los fans en Coachella cuando apareció durante el set de Bizarrap para interpretar su éxito mundial "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" y "La Fuerte", ambos incluidos en su nuevo álbum. Antes de salir del escenario, Shakira compartió la noticia de la gira a una multitud enérgica.

Coachella marca la segunda vez en el último mes que Shakira ha sorprendido a los fans con una actuación espectacular. El mes pasado, tras el lanzamiento del álbum, Shakira cerró Times Square de la ciudad de Nueva York dando a una multitud de más de 40,000 fans un vistazo a la energía de sus espectáculos en vivo cuando actuó en el escenario TSX. La presentación incluyó sus éxitos icónicos como "Hips Don’t Lie", "Te Felicito/TQG", y "Session 53", así como "Puntería" y "Cómo Dónde y Cuándo" de su nuevo álbum.

La gira es en apoyo de su nuevo álbum, Las Mujeres Ya No Lloran, que en 24 horas desde su lanzamiento se convirtió en el álbum más escuchado del año, con mas de diez mil millones, y fue certificado 7 veces platino. El álbum debutó en el puesto #1 en las listas Latin Album y Latin Pop Album de Billboard, mientras que "Puntería" con Cardi B ocupa el puesto #1 en las listas Billboard Latin Airplay y Latin Pop Airplay. ¡Escucha el álbum AQUÍ!

Esta es la primera gira de Shakira desde 2018, cuando dejó asombrados a los fans en estadios y arenas llenos alrededor del planeta con el El Dorado World Tour, consolidando su reputación como "una diosa pop internacional" (Rolling Stone).

Ruta de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

Sáb 02 de noviembre - Palm Desert, CA - Acrisure Arena

Jue 07 de noviembre - Phoenix, AZ - Footprint Center

Sáb 09 de noviembre - Los Ángeles, CA - Kia Forum

Sáb 16 de noviembre - San Antonio, TX - Frost Bank Center

Dom 17 de noviembre - Dallas, TX - American Airlines Center

Mié 20 de noviembre - Miami, FL - Kaseya Center

Sáb 23 de noviembre - Charlotte, NC - Spectrum Center

Lun 25 de noviembre - Washington, DC - Capital One Arena

Sáb 30 de noviembre - Toronto, ON - Scotiabank Arena

Jue 05 de diciembre - Brooklyn, NY - Barclays Center

Dom 08 de diciembre - Boston, MA - TD Garden

Mar 10 de diciembre - Montreal, QC - Bell Centre

Sáb 14 de diciembre - Chicago, IL - United Center

Dom 15 de diciembre - Detroit, MI - Little Caesars Arena