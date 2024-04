Reflexiones de un tenista amateur

La decisión de pasar de la recreación a la competencia requiere de coraje. Hace 10 años tomé esa decisión sin comprender que me cambiaría la vida

Por: Axel Ricardo Arias Contreras |

abril 02, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

En más de una ocasión he escuchado a diferentes personas preguntarse qué tan difícil es jugar al tenis, saber qué tan complejo es impactar la bola con la raqueta y enviarla al lugar deseado en la cancha.

Los mismos cuestionamientos retumbaban en mi mente hace 17 años al ver la transmisión de un partido entre dos leyendas del deporte: Roger Federer y Rafael Nadal; solo bastaría con mi primera experiencia con la raqueta para empezar a entender la diferencia entre lo que deseaba mí mente y lo que hacía mi cuerpo.

..Publicidad..

Iniciar en la práctica del tenis es una tarea retadora, especialmente para aquellos que no acostumbran a realizar ningún tipo de actividad física ni deporte. Sin embargo, el tenis va más allá del rendimiento físico, el llamado “deporte blanco” demanda estrategia, táctica y mentalidad.

...Publicidad...

En esto último me quiero detener, ya que la gestión de la paciencia, de la frustración y de la ansiedad me motivó a incorporar al tenis como parte de la rutina diaria; el fortalecimiento de mi inteligencia emocional me empujó a buscar los hábitos, los recursos, los mecanismos y todo lo necesario para convertirme en un mejor tenista, en una mejor persona.

....Publicidad....

Si bien Colombia no destaca por ser la cuna de los mejores tenistas del mundo, cabe destacar que en el país cafetero hay deportistas del más alto nivel y, además, existe una amplia comunidad de aficionados que les gusta, practican y viven con pasión el deporte blanco.

En los últimos años, la cultura del tenis se ha venido masificando –en parte por la influencia de las redes sociales- a nivel mundial sin ser Colombia la excepción; en Bogotá y alrededores ha incrementado el número de academias y escenarios para la practica del tenis, así como, se ha manifestado un aumento en la oferta de torneos amateur en todos los niveles de juego.

La decisión de pasar de la recreación a la competencia requiere de coraje, determinación y confianza. Hace 10 años tomé esa decisión sin comprender que me cambiaría la vida: las amistades forjadas, los lugares conocidos, las sensaciones en el primer partido jugado, la felicidad en el primer partido ganado, el sinsabor de la primera final perdida, la euforia del primer campeonato, los partidos interminables ganados y perdidos, las bolas dudosas, la impotencia al lesionarse, las madrugadas y trasnochadas, los fines de semana sacrificados con familia y amigos por ir a torneo, los largos desplazamientos, los eternos trancones, los momentos de alegría y de tristeza; son tantas las situaciones que se viven al competir en el tenis que sin duda no me alcanzan las palabras para expresar todo lo que siente un tenista amateur y, sin llegar a imaginarse, lo que siente un tenista profesional.

Jugar al tenis amateur competitivo implica una doctrina. Desde mi perspectiva, la búsqueda de una versión mejorada de sí mismo partiendo de entender lo que está bajo tu control (lo que piensas y haces, tu esfuerzo y actitud) y lo que no lo está (el pasado y el futuro, lo que piensan y hacen otros), así como, un enfoque centrado en el amor al proceso fundamentado en la evolución y en el mejoramiento continuo; una forma de pensar y vivir el tenis desde una postura estoica y budista podría decirse.

Podría extenderme en estas y más reflexiones. No obstante, de la manera más sincera extiendo un agradecimiento a todas las personas que, con su labor diaria, hacen posible la práctica de este bello deporte: entrenadores, jueces y caddies, encordadores de raqueta, fabricantes de raquetas, pelotas, calzado y demás indumentaria, dueños y socios de clubes y academias, organizadores de torneos, entre otros.

Así mismo, invito a las personas que quieren practicar un deporte o realizar actividad física a que se animen a incursionar en el mundo del tenis, considerado el deporte que más prolonga la vida en el ser humano y que permite forjar valores desde las edades más tempranas.