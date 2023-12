Servicios públicos ¿Qué cobros son ilegales en una reconexión y cómo se reclaman?

Quedarse sin agua, luz o gas puede significar un reto, por ello algunos trabajadores de estas empresas se aprovechan para cobrar de más. Le decimos que no debe pagar

.Publicidad.

Todos en algún momento han tenido que afrontarse al corte de alguno de los servicios públicos como la luz, el gas, el agua e incluso los servicios de internet y telefonía, ya sea por mora en el pago o porque simplemente se le olvido la fecha de suspensión. Uno de los mayores inconvenientes viene a la hora de solicitar la reconexión, pues bajo ciertas condiciones, este proceso no deberá ser cobrado bajo ninguna circunstancia.

El cobro por reconexión de servicios públicos en Colombia puede darse siempre y cuando se cumplan unas condiciones previas. De lo contrario, según la ley 142 de 1994, esto podría considerarse ilegal.

..Publicidad..

¿Cuándo pueden cortarle un servicio?

Las compañías podrán cortar cualquiera de sus servicios cuando los usuarios incumplan con alguno de los términos del contrato, o no paguen de manera oportuna su factura. Si no se cumplen los protocolos previos a la suspensión o corte de servicios, la compañía no puede realizar el procedimiento.

...Publicidad...

| Vea también: Así puede solicitar la visa de trabajo temporal en Estados Unidos

....Publicidad....

¿Pueden cobrarle por la reconexión de servicios públicos?

Según el artículo 142 de la Ley anteriormente nombrada, además de las sentencias T793 de 2012 y T1108 de 2002, las empresas no pueden generar cobros por reconexiones cuando estas no implican gastos reales para el operador.

Estas normas obligan a las empresas a cobrar únicamente los gastos en los que incurren para hacer el corte y la reconexión.

Es decir que la reconexión de un servicio, especialmente si se trata de alguno que no requiera la presencia física de un técnico, pues bajo ciertas condiciones, este proceso no deberá ser cobrado bajo ninguna circunstancia.

Este costo, en el caso de las empresas de telecomunicaciones, sería completamente ilegal, puesto que estas compañías no incurren en ningún gasto para suspender el servicio y posteriormente restablecerlo.

Cuando usted determine que le cobraron ilegalmente una reconexión de algún recurso, está en todo su derecho de negarse a pagar, ya que este cobro puede ser irregular. Teniendo en cuenta esto, usted podrá comunicarse con la compañía prestadora del servicio y manifestar su reclamación por el cobro de reconexión.

En caso de ser necesario, recuérdele a ese operador las leyes antes mencionadas que lo protegen como usuario.