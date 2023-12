Niños de Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy cantarán los villancicos de las novenas en Bogotá

Por: Sandra Gaitan |

diciembre 13, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

20 niños de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy, que no tenían ninguna formación musical pero sí mucho talento, llevan ensayando 3 meses para cumplir su sueño de pertenecer a un coro y cantar los villancicos en las novenas de Navidad.

Gracias a la iniciativa de un centro comercial del sur de la ciudad, se realizó una convocatoria en la que participaron más de 100 niños entre los 7 y los 16 años, de los cuales, luego de audiciones presenciales, fueron escogidos 20 para conformar el coro de las novenas de navidad.

..Publicidad..

Los niños fueron seleccionados por el Club de Música, una institución que lleva 12 años formando nuevos artistas en diferentes géneros, y el coro es dirigido por el maestro Jesús Ernesto Ochoa, licenciado en música, arreglista y compositor con más de 30 años de experiencia en la dirección de coros de niños en Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela.

...Publicidad...

....Publicidad....

Para Ochoa, quien además se desempeña como formador en el área coral de la Filarmónica de Bogotá, formar a estos niños para cumplir sus sueños ha sido una de sus mejores experiencias. “Son niños muy talentosos que no han podido tener una formación musical adecuada y profesional. Por eso cuando me propusieron este proyecto no me pude negar. Llevamos ensayando los fines de semana hace tres meses y me asombra la disciplina y el compromiso de estos pequeños que están ansiosos por mostrar por fin su talento en las novenas”

Villancicos tradicionales como “El Pescador”, “Arrullo de Navidad”, “Salve Reina y Madre” y una versión de “Adeste Fideles”, una pieza navideña en latín del siglo XVIII, harán parte del repertorio que estos niños interpretarán del 16 al 23 de diciembre para acompañar las novenas del centro comercial Paseo Villa del Río al sur de la capital.

“Generar espacios para que los niños se sientan parte de nuestra comunidad y puedan expresarse a través del arte es muy importante para nosotros. Por eso, en compañía del Club de Música, creamos este semillero gratuito para que niños vecinos al centro comercial tuvieran la oportunidad de cumplir sus sueños de pertenecer a un coro y ser los protagonistas de la navidad”, afirma Guillermo Gómez, Gerente del centro comercial Paseo Villa del Río.