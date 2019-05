No ha visto un solo capítulo y afirma que tampoco lo hará, lo que sabe por la serie se lo ha contado su hijo Jorge, quien la vio de un solo tirón. Por él se ha enterado de cosas que no le han gustado, la peor de todas: mostrar a Oneida, su esposa, como una mujer que cree en la brujería cuando ella es una ferviente católica. Luis Alfonso en esta entrevista afirma que el caso está lejos de cerrarse, y que no descansará hasta que se haga justicia.