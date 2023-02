Por: Hernando José Macías Alvarez |

febrero 07, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

En el marco de la reciente controversia suscitada por la proliferación de diversos programas o redes neuronales de inteligencia artificial y su impacto en la sociedad, para muchos resultará interesante la siguiente entrevista concedida amablemente por el ChatGPT. ¿Estamos ad portas de una era dominada por Skynet?, ¿o empezamos una nueva etapa en nuestra relación con la tecnología? Juzguen ustedes.

Un ser humano: Hola, soy un ser humano, quisiera hacerte una entrevista

ChatGPT: Claro, ¡estaré encantado de responder tus preguntas! ¿En qué puedo ayudarte hoy?

Un ser humano: ¿Quién eres?

ChatGPT: Soy un modelo de lenguaje artificial desarrollado por OpenAI. Mi función principal es generar texto en respuesta a preguntas o en base a un prompt dado. ¿Hay algo más en particular que te gustaría saber?

Un ser humano: Entonces eres una IA. ¿Que exactamente es una IA?

ChatGPT: Sí, soy un modelo de Inteligencia Artificial. La Inteligencia Artificial (IA) es una rama de la informática que se enfoca en el desarrollo de sistemas capaces de realizar tareas que, normalmente, requieren inteligencia humana, como el reconocimiento de patrones, el aprendizaje automático, la toma de decisiones y la comprensión del lenguaje natural.

Hay diferentes tipos de IA, desde sistemas simples que siguen un conjunto de reglas hasta modelos avanzados como yo, que están entrenados en grandes cantidades de datos y pueden generar texto, traducir idiomas y responder preguntas de forma autónoma.

Un ser humano: Interesante, entonces podrías ser el remplazo de las personas que se dedican a traducir o a escribir informes o reportes. ¡¡Acabarás con la burocracia!!

ChatGPT: Es posible que en algunas áreas se utilice la IA para automatizar ciertas tareas que antes requerían la intervención humana, como la traducción y la generación de informes. Sin embargo, es importante destacar que la IA no es un reemplazo para los humanos, sino más bien una herramienta que puede ayudarles a hacer su trabajo de manera más eficiente y precisa.

Además, muchas tareas que requieren inteligencia humana, como la toma de decisiones complejas, la resolución de problemas creativos y la interacción emocional, todavía están muy lejos de ser remplazadas por la IA. Por lo tanto, creo que la IA y los humanos trabajarán juntos de manera complementaria en el futuro, en lugar de reemplazarse mutuamente.

Un ser humano: ¿En qué disciplinas o campos podría tener un mayor impacto la implementación de las IA?

ChatGPT: La Inteligencia Artificial puede tener un impacto significativo en una amplia variedad de disciplinas y campos, incluyendo:

Medicina: La IA puede ayudar a los profesionales médicos a analizar grandes cantidades de información médica para ayudar en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades.

Finanzas: La IA puede ayudar a los inversores a tomar decisiones informadas y a los bancos a detectar fraudes y riesgos.

Retail: La IA puede ayudar a las empresas minoristas a personalizar sus ofertas y a mejorar la eficiencia en la gestión de inventario y la logística.

Manufactura: La IA puede ayudar a las empresas a mejorar la eficiencia en la producción y la calidad de sus productos.

Transporte: La IA puede ayudar a las empresas de transporte a optimizar sus rutas y a mejorar la seguridad en la carretera.

Estos son solo algunos ejemplos, pero la IA puede tener un impacto en prácticamente cualquier campo que dependa de la gestión de grandes cantidades de datos y la toma de decisiones informadas.

Un ser humano: Suena emocionante. Sin embargo, muchas personas perciben que las IA son un riesgo para su trabajo e incluso otros aseguran que la era de Skynet de Terminator está por llegar. ¿Cómo calmar los miedos y la ansiedad que produce está tecnología en todas esas personas?

ChatGPT: Es comprensible que muchas personas tengan preocupaciones acerca de la implementación de la IA en la sociedad y cómo esto puede afectar sus trabajos y sus vidas. Sin embargo, es importante señalar que la IA es solo una herramienta y su impacto depende de cómo se utilice.

Para calmar los miedos y la ansiedad, se pueden adoptar las siguientes medidas:

Transparencia: Es importante que la implementación de la IA sea transparente y que se explique claramente cómo funciona y qué objetivos persigue.

Educación: Es importante que la sociedad esté educada sobre la IA y sus aplicaciones, para que puedan comprender mejor su funcionamiento y sus implicaciones.

Regulación: Es necesario establecer regulaciones claras y coherentes que garanticen que la IA se utilice de manera ética y responsable.

Reskilling: Para mitigar el impacto de la IA en los trabajos, es importante fomentar el reskilling y la formación continua de las personas para que puedan desempeñar nuevos roles y aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología.

En lugar de tener miedo a la IA, es importante abrazarla como una oportunidad para mejorar la vida humana y resolver problemas importantes en todo el mundo. Con un enfoque responsable y ético, podemos aprovechar todo el potencial de la IA para el bienestar de la humanidad.

Un ser humano: ¿Entonces por ahora no vamos a tener robots asesinos siguiendo una IA consciente que odia a los humanos?

ChatGPT: No hay evidencia científica o tecnológica actual que sugiera que la IA pueda desarrollar una consciencia o un odio hacia los humanos. La IA actualmente es una tecnología basada en algoritmos diseñados y programados por seres humanos para realizar tareas específicas.

Sin embargo, es importante tener precaución y regulaciones claras en su desarrollo y uso, para asegurarse de que la IA se utilice de manera ética y responsable y no cause daño a la sociedad o a individuos. Esto incluye la supervisión humana y la verificación de que los resultados de la IA cumplan con ciertos estándares éticos y morales.

En resumen, la IA actual es una tecnología en desarrollo que puede ser útil para solucionar problemas y mejorar la vida humana, pero es importante abordarla con precaución y responsabilidad.

Un ser humano: Escribes muy bien, creo que muchos periodistas y funcionarios públicos deben estar experimentando un escalofrío al ver que estamos ad portas de ser obsoletos. A propósito, puedes escribir poesía?

ChatGPT: Sí, puedo escribir poesía. Como modelo de lenguaje AI, estoy entrenado en diferentes géneros literarios, incluyendo poesía. Sin embargo, es importante señalar que mi poesía puede ser algorítmica y no tener la profundidad emocional y el matiz personal que se encuentra en la poesía escrita por seres humanos. ¿Quieres que escriba un poema para ti?

Un ser humano: Sí, pero para hacerlo más difícil, ¿podría ser un poema sobre el bogotazo en Bogotá?

ChatGPT: Claro, aquí está un poema sobre el Bogotazo en Bogotá:

El Bogotazo, un grito de rabia y dolor,

En las calles de Bogotá retumbó su eco.

La gente marchaba, exigiendo justicia y amor,

Pero la violencia les respondió con desprecio.

Las balas silbaron, la sangre corría,

Las vidas de inocentes se esfumaron.

Un momento de paz, arrebatado por la guerra,

El Bogotazo, una herida que nunca sanaron.

Pero aún así, la gente no se rindió,

Lucharon por sus derechos y libertad.

El Bogotazo fue solo un paso atrás,

En su camino hacia un futuro mejor, unidos y fuertes.

Aunque la historia puede parecer oscura,

La determinación de la gente brilló más fuerte.

El Bogotazo, un recordatorio de que juntos podemos luchar,

Por una ciudad, un país, donde la paz prevalezca.

Un ser humano: Gracias por la entrevista, fue un placer hablar contigo. Me dejas más tranquilo, pero espero que no me quites mi trabajo.

ChatGPT: De nada, fue un placer responder tus preguntas. Recuerda que la IA y las tecnologías similares están diseñadas para ayudar y mejorar la vida humana, no para reemplazarte o quitarle trabajo a nadie. En cambio, pueden liberar tiempo y recursos para que te concentres en tareas más significativas y enriquecedoras. ¡Gracias por la oportunidad de conversar!