Los candidatos presidenciales que en medio siglo han visitado el Casanare (I parte)

Por: Juan Carlos Niño Niño |

mayo 23, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

A propósito de la segunda visita fallida de Petro a Yopal —en donde no es claro cuáles fueron las reales causas de su cancelación— conviene revisar el prontuario del arribo en medio siglo de candidatos presidenciales a Casanare.

En los sesenta, el candidato del Movimiento de Renovación Liberal (MRL), Alfonso López Michelsen, aterrizó en un avión DC3 en su Finca Lulú de Maní —relata su entonces asesor de prensa Miguel Arango— se reunió con líderes políticos en la finca Guarataro del Coronel “conservador” y exdirector del DAS Eduardo Román Bazurto, como también con la comunidad de este municipio y posteriormente en Aguazul y Yopal, en donde escuchó la insistente solicitud de adjudicar una emisora a Casanare, lo que se convierte en un antecedente de La Voz de Yopal.

-Publicidad.-

La cercanía de López con Casanare se reflejó en su propósito de construir el primer puente sobre el Río Upía —explica el historiador Pedro Nel Pinzón— que le valió un proceso en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, debido a la férrea oposición de los congresistas conservadores al proyecto, hasta tal punto que la ex primera dama Bertha Hernández de Ospina cuestionó el mismo, en su agresiva y temida Columna “El Tábano”, que fue publicada durante muchos años en diferentes periódicos, ocasionado un retraso de décadas la conexión del sur de Casanare con el Meta y el interior del País.

A principios de los ochenta, estuvo en el Parque Ramón Nonato Pérez el candidato conservador a la Presidencia Belisario Betancur, quien fue víctima de la insólita ocurrencia del político Getulio Vargas de mandar a cortar la luz en el momento que iba a pronunciar su discurso —la familia Vargas Barón desmiente de manera categórica esta versión— por su cercanía seguramente al candidato liberal Alfonso López, por lo que a los conservadores casanareños les tocó recurrir de afán a los equipos de perifoneo de mi Papá Julio Roberto Niño Páez, en donde su pequeño pero potente amplificador TOA se prendía sin problema con la batería de su viejo Land Rover.

Publicidad.

La bochornosa situación ocasionó una gran molestia al dirigente conservador, quien nos la cobró con una total indiferencia a la problemática casanareña durante los cuatro años de su mandato

—que ocasionó un multitudinario paro cívico en la Y o actual Intercambiador de Yopal— aunque a Betancur se deben generosas donaciones de Colcultura a Casanare, como fue el biblio jeep y el biblio bus, que le dio un viraje a la forma de fomentar la lectura en la Intendencia, que en ese momento fue liderado por mi padre —coordinador de la Casa de la Cultura— quien los fines de semana recorría los municipios de Casanare para promocionar esta biblioteca ambulante.

Pedro Nel Pinzón, quien tomaba la alimentación en el Restaurante Las Acacias de este parque, cuenta que Betancur preguntó en ese momento a sus copartidarios casanareños quienes eran los autores del corte de energía, y anotó entonces de manera diligente en su pequeña libreta los nombres de Getulio Vargas y Ricardo Diaz Forero, director del Instituto de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico (ICEL), quien fue declarado insubsistente ipso facto una vez se posesionó Belisario como primer mandatario de los colombianos.

El tercer lugar en el top de candidatos que no visitaron en campaña a Casanare, es para el ex primer mandatario Virgilio Barco, quien no estuvo nunca ni como aspirante ni como Presidente, ni personalmente le escuché un solo pronunciamiento sobre nuestro Departamento, aunque de todos modos se le atribuye la interconexión de Casanare con la Electrificadora de Boyacá, dentro de los proyectos de su famoso Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), aunque muchos lo atribuyen a la gestión de diferentes líderes político como Alí de J Dalel y Gímber Chávez.

El candidato presidencial Luis Carlos Galán fue el más puntual y juicioso en su visitas a Casanare, quien adelantó una multitudinaria manifestación en el Ramón Nonato Pérez la primera vez que arribó a la entonces Intendencia, cuando competía a la Presidencia con Alfonso López y Belisario Betancur (1982), quedando en mi memoria grabado el momento en que apareció por la carrera 20, en un costado del parque principal y al frente de la esquina de la Alcaldía municipal, en un Toyota rojo descapotado (modelo 1979), parado en la parte de atrás, saludando entusiasta en todas la direcciones con la mano derecha levantada, luciendo además una amplia y generosa sonrisa.

Aquella mañana tuve mi primera desilusión en política, porque al terminar Galán su intervención sobre la concha acústica del Ramón Nonato -en donde tenía el privilegio de asistir porque mi Papá era el presentador- lo esperé en la puerta que conducía a las escaleras, y al salir entre los aplausos de los asistentes y los abrazos de los copartidarios, le dije en voz alta y con mucha emoción:

-Felicitaciones, doctor Galán. ¡Estoy con usted!

El candidato del Nuevo Liberalismo me miró un instante con indiferencia, y sin detenerse ni decirme nada, corrió a abrazar a los galanistas casanareños Sergio Pérez (Zorro) y Jaime Reyes, dejándome con los brazos abiertos y ocasionándome a mis escasos diez años de edad una fuerte punzada en el corazón, evidenciando la soberbia que casi nadie le notó a Galán en el País.

A principios de este siglo, tuve la oportunidad de tomar un café con los veteranos reporteros Ema Sánchez (exjefe de Prensa del Concejo de Bogotá) y Joaquín Gutiérrez (Ex editor político de El Tiempo y Ex jefe de Prensa del Seando), quienes revelaron que Galán era sencillo en campaña -por el marketing político de su esposa Gloria Pachón- pero que siendo Senador “no caminaba sino levitaba”, que no dista mucho del engreimiento silencioso de su hijo y fracasado candidato presidencial Juan Manuel Galán.

Coletilla: El próximo domingo, espere la segunda parte de mi Columna Dominical “De la visita en medio siglo de candidatos presidenciales a Casanare”, en donde se va a revelar los dos primeros puestos del top de candidatos ausentes de los últimos 50 años en el Departamento -el tercer lugar fue para Barco- en donde Petro es serio aspirante a quedarse con el primer lugar, a no ser que se tome la molestia de grabar un video para los casanareños o realice una visita relámpago a Yopal, que dudo mucho dado su probable cálculo político en “votos” para ganar la Presidencia.