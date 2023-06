La fama no era suficiente: Elianis Garrido confesó su cruda etapa de depresión, se medicaba

.Publicidad.

La talentosa Elianis Garrido, quien inició su trayectoria como participante del programa ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, ahora ha llegado muy lejos y presenta el programa de entretenimiento ‘Lo se Todo’. Además, de haber participado como actriz en algunas producciones. Sin embargo, hay un aspecto de su vida que la marcó, pues fue bastante doloroso. Una tormentosa relación de varios años con un cantante colombiano.

Tras cinco años de relación con Andy Caicedo, los internautas afirman que en esa pareja habría boda. Sin embargo, fue todo lo contrario, tras varios intentos de continuar con su relación, los artistas se dieron cuenta que no debían continuar, pues no era bueno para ellos. Frente a esta dura situación, Elianis Garrido, afrontó la tusa más fuerte de su vida, a tal punto que tenía que medicarse en las noches para poder dormir.

Cómo salió Elianis Garrido de la depresión

En el programa de entrevistas de la española, Eva Rey, la presentadora y ex participante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, confesó cómo fue su recuperación y cómo lo logró gracias a su actual esposo: “Hubo un momento en que no podía mencionar a Anddy. Dice una canción de Ricardo Arjona, ‘tuve noches que te amé y otras que te odié con toda el alma’. Yo dejé la medicación como a los tres meses de conocer a mi chico, él ha sido mi ancla increíble, él es un hombre muy centrado, muy noble en su corazón y yo creo que él ni siquiera lo sabe, pero me ayudó mucho. Ese primer año juntos fue terrible, estoy muy agradecida”, contó casi entre lágrimas.

No dió muchos detalles de su vida amorosa y tan solo lo mencionó como su ‘chico’, pero dejó claro que es el hombre más importante que ha conocido.

