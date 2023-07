En el fracaso de 'The Flash', el ascenso es de Sasha Calle (como 'Supergirl')

Por: Carito Ochoa |

julio 10, 2023

Definitivamente, la publicidad es un arte que domina la mente colectiva y esto se ve reflejado en estrategias marketing, como la de la película Flash; el estreno de esta se vio ensombrecido los escándalos de Ezra Miller, cuyo talento es proporcional a su capacidad de meterse en líos.

Tras su destacada carrera y su impecable representación de Kevin, en We Need to Talk About Kevin, donde su actuación refleja su trayectoria como actor juvenil desde 2008, en Afterschool, en la que interpretó a un adolescente en un internado.

Sin embargo, los escándalos de Ezra, lo sumergen en una imagen oscura, de un ser que pierde los estribos, ante el licor y las drogas, haciendo cuestionar sus valores conductuales.

El 28 de junio de 2011 en Pittsburgh, donde se estaba filmando The Perks of Being a Wallflower, Ezra, se le detuvo por pasar con su automóvil un semáforo en luz roja. Dentro del vehículo, la policía descubrió veinte gramos de marihuana. Desde este incidente no pararon los escándalos:

2020: agresión a una fan

2021: problemas en el set de 'Flash'

Enero de 2022: amenazaba al Ku Klux Klan

Marzo de 2022: acoso en un karaoke

Marzo de 2022: allanamiento, robo e intimidación

Abril de 2022: nueva agresión

Mayo 2022: allanamiento y robo de botellas de alcohol

Una de las más graves situaciones a las que se enfrenta, ocurrió en junio 2022, cuando unos padres le acusan de agresión sexual y por haberle suministrado alcohol, marihuana y LSD, cuando su hija, Tocata Iron Eyes, era menor de edad.

Tocata conoció a Miller, cuando él tenía 23 y ella 12 años. Un año más tarde, en 2017, el actor la llevó a Londres para visitar el set de Animales fantásticos, desde allí se acuñaron una serie de eventos, como una sobredosis con LSD, que dio alerta a los padre del abuso de drogas.

Agosto 2022: en tratamiento

Septiembre 2022: rituales satánicos

Pese a que el plan de mercadeo se tomó el tiempo suficiente, para estrenar la película en un lapso prudente de mesura de Miller, quien también elimino sus redes sociales; el estreno ha obtenido un 73% menos de lo que se esperaba, dejando titulares como: The Flash se aleja del éxito a la velocidad de la luz.

Sin embargo, la magia está en los publicistas, quien estratégicamente centraron su atención en Sasha Calle.

La joven, que mide 1.70, nacida el 7 de agosto de 1995 (edad 27 años), en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, interpreta a Kara Zor-El, es decir, Supergirl, quien es la prima de Superman, en la película de “The Flash”.

Fue elegida entre 425 actrices por el director de la película de DC, Andy Muschietti. Sasha, vivió desde los 10 años hasta los 12 años en Medellín, junto a su madre, Samira Calle, quien, como cualquier madre orgullosa, no duda en postear en sus redes sociales el amor por su Supergirl.

“Mi mamá es colombiana, toda mi familia de parte de mi mamá es colombiana; mis abuelitos están allá, yo he ido cada año a Colombia.

Colombia es una parte mía, una parte de como crecí, claro que la llevo en la sangre y claro que fue inspiración para el personaje, pues los kryptonianos son gente de esperanza, gente amor”. Sasha Calle

La prensa de la película tiene un gran enfoque en Latinoamérica y Sasha, quien de manera natural y con un marcado acento paisa habla en todos los canales latinos sobre el orgullo de sus raíces, lo cual distrajo los ojos de Ezra Miller.

Y no es que esté mal, centrar la atención en un logro de una mujer latina, el punto que destacamos en este artículo, es la capacidad de la prensa, para llevar la atención de los espectadores a donde el plan lo requiera.

Nada puede hacer olvidar más, un mal episodio, que el amor, y eso es lo que nos están haciendo sentir los directores de mercadeo de la película, con propósitos persuasivos: amor por Supergirl, eliminado en desprecio por las conductas del actor principal de Flash.

Tal vez consideraron que este truco publicitario, mejoraría sus números en taquillas en los países hispanos, pero ni hablando de lo mucho que le gusta el pandemonio a Sasha, lograron el tope esperado.

Bien por esta chica latina que se abre puertas entre el mundo de Hollywood, esperamos que tenga todo el éxito que merece y bien por los publicistas que una vez más muestran su talento y pasa casi desapercibida una estrategia tan limpia.