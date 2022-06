El top 5 de las peores cirugías estéticas de las famosas

.Publicidad.

En el medio de la farándula la imagen lo es todo. Esto ha conllevado a que muchas famosas se realicen procedimientos estéticos para mejorar su aspecto. Sin embargo, someterse a la aplicación de biopolímeros o algunas cirugías plásticas han llevado a algunas cantantes y actrices a padecer afecciones físicas y hasta psicológicas.

Lady Noriega

-Publicidad.-

Recordada por su personaje de “Pepita Ronderos” en Pasión de Gavilanes, la actriz y cantante dice haber perdido la cuenta de cuántas cirugías se ha practicado. Una cirugía de busto, liposucción y la aplicación de biopolímeros en el labio superior y en el mentón han transformado su cuerpo y su cara. Y es que según ha contado Noriega, un accidente a sus 30 años le dejó una cicatriz en la quijada por lo que acudió a la aplicación de biopolímeros, sustancia que años más tarde produjo diversas protuberancias en su rostro lo que hizo que este se deformara.

Jessica Cediel

Publicidad.

La presentadora y modelo lleva más de 10 años luchando contra los biopolímeros que le fueron inyectados en varias partes de su cuerpo, en especial, en sus glúteos. Según cuenta Cediel fue víctima de un engaño, ya que fue un amigo suyo fue quien la llevó hacerse este procedimiento sin que ella supiera exactamente qué le habían inyectado. Asimismo, recientemente la modelo se sometió de nuevo a una cirugía para la extracción de dicha sustancia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rechismes (@rechismes)

Manuela Gómez

La participante de Protagonistas De Nuestra Tele 2012 se sometió recientemente a una intervención quirúrgica para disminuir el tamaño de sus glúteos, los cuales fueron inyectados en el pasado con una sustancia biopolímera. “A mí mi nalga no me gusta, me parece que es demasiado grande. Entonces el doctor va a intentar reducirme un poco la nalga porque hay que tener cuidado para que no se me caiga completamente”, explico la exprotagonista a sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Siguiendo a Famosos (@siguiendoafamosos12)

Yina Calderón

La polémica empresaria, actriz e influencer se ha sometido a diferentes cirugías para reconstruir sus glúteos, aun así, se ha practicado aumento de pómulos, una liposucción y arreglo de mentón. Sin embargo, Yina ha incurrido en uno de los procedimientos más extremos como lo ha sido sacarse la costilla derecha para obtener así una pequeña cinturita.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yina Calderon Ome🔵 (@yinacalderonoficialdj)

María Mónica Urbina

La ex reina de belleza iba por ácido hialurónico en el mentón y la cadera, pero contrario a esto le inyectaron biopolímeros. Por esto, Urbina se ha operado varias veces para remover el material de relleno de su rostro, sin embargo, la vanidad la llevó a padecer una transformación en su mentón que aún es visible.

A pesar de esto, los procedimientos estéticos son el pan de cada día de quienes trabajan en el mundo del entretenimiento, pues la belleza y la juventud parecen ser la clave para que los artistas se mantengan vigentes. Aun cuando haya cirugías que salgan mal.