febrero 01, 2024

En 1887 el historiador británico Lord Acton escribió una frase que pasó a la historia: “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

¿El poder corrompe?

El uso del poder es parte de la munición que en cualquier espacio ha de saber utilizar el corrupto, para impulsar sus proyectos o sus "ambiciones".

Como regla general, es mejor valerse más de la influencia (capacidad de mover a las personas) y menos de la autoridad (derecho a tomar determinadas decisiones). Las intenciones y la naturaleza de las palancas con las que se ejercita el poder determinan dignificar o por el contrario corromper a los interesados.

En el ámbito político es el poder absoluto lo que conlleva a creerse que un pueblo los eligió para que se hagan dueños de lo que no les pertenece, o como dicen algunos "se les escrituró la finca" coloquial frase para decir que, se les hizo dueños del cajón y las chequeras del Erario Público a su libre albedrío.. (voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito, antojo o capricho)

En esta loca carrera (4 años) se llevan por delante a todo aquel que se interponga a sus "intereses", esto bajo la mirada cómplice de las IA$ (todas) ellas saben que de allí, (la torta) les corresponde una gran "tajada".

¿El poder corrompe a todo el mundo?

El poder corrompe, sí, pero no a todo el mundo. Son varios los estudios que han comprobado a posteriori que esto no es cierto. El poder corrompe, sí, pero no a todo el mundo, sólo a los que se predisponen a ser corruptos.

¿Qué es ser corrupto en la política?

El término corrupción generalmente indica el mal uso por parte de un funcionario de su autoridad y los derechos que se le confían, así como la autoridad relacionada con este estado oficial, oportunidades, conexiones para beneficio personal, contrario a la ley y los principios morales.

Todo lo anterior para darle respuesta a un amigo que me hizo la siguiente pregunta:

¿Según usted no hay corrupción en el gobierno Petro?

Presumo que sí la hay, no del Presidente, (espero) pero, si de su círculo cercano (no todo) y de los muchos corruptos que siguen "enquistados" en el Estado y siguen esquilmando las finanzas estatales, ni que decir de "algunos" de los nuevos servidores públicos, "algunos" de ellos que ya han sido sacados del gobierno.

¿Hay corrupción en los partidos políticos? otra pregunta: digamos que "presuntamente' sí.

Casi ninguno se salva, se rumora en los corrillos políticos que, la venta de avales es uno de los negocios más rentables, que impiden que haya una unidad alrededor de determinado partido, repito, "presuntamente"

En resumen amigo, la corrupción es el ADN de muchísimos pero muchísimos políticos, esta conducta es difícil de erradicar pues la llevan en la sangre, es su vicio, es su costumbre, es su modo de vida, es un monstruo de mil cabezas muy difícil de erradicar.