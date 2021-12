El peor fracaso de Fuad Char: poner a Arturo Reyes como técnico del Junior

.Publicidad.

Fuad Char ha demostrado que su técnico favorito en el Junior de Barranquilla siempre ha sido Julio Comesaña. Al apodado "pelo e' burra" es el único que le tiene paciencia y lo ha mantenido por años enteros dirigiendo al equipo. Es por eso que desde que lo echó por última vez en septiembre de 2020 no se aguanta a los nuevos técnicos.

Cuando salió Comesaña optó por mantener a Amaranto Perea que venía trabajando como su asistente. Así fue como en septiembre tomó las riendas, pero no ganar la liga y fracasar en fase de grupos de Copa Sudamericana colmó la paciencia de Char y lo echó a mitad de segundo semestre de 2021.

¿Su reemplazo? Arturo Reyes, un barranquillero de la casa pero sin ningún mérito para coger las riendas de un equipo como el Junior. Reyes fracasó en el mundial sub 20 que dirigió con Colombia, donde sólo se quedó en octavos de final, y tras del hecho un mundial que casi no clasifica. Además de eso no fue capaz de clasificar a la selección a los Juegos Olímpicos en el torneo preolímpico que se hizo en condición de local.

Pese a su gran fracaso con las juveniles de la selección Colombia. La Federación en cabeza de Ramón Jesurún lo mantuvo en el cargo pero no por méritos, sino porque básicamente no hay ninguna otra opción de Técnico para dirigir. Reyes incluso tomó las riendas de la selección de mayores cuando Pékerman se fue mientras que conseguían el reemplazo y algunos usados pidieron que se mantuviera como técnico.

Finalmente eso no sucedió y Reyes y yo trabajando con los juveniles hasta que recibió la llamada de Fuad Char para dirigir a Junior. La idea tal vez era construir un proyecto a largo plazo con Reyes y darle tiempo para dar el equipo, traernos jugadores y ser competitivos en el 2022. Sin embargo Reyes ni siquiera fue capaz de llegar a la final del torneo, que será entre Cali y Tolima, y peor aún no clasificó al equipo barranquillero para la libertadores del próximo año. Así fue como en tan sólo cuatro meses Char se hartó de Reyes y sus resultados razón por la cual ya se anunció que no continuaría como técnico del Junior de Barranquilla.

