El nuevo capítulo de la guerra que Mark Zuckerberg le montó a Elon Musk

Para nadie es un secreto que el CEO y dueño de Twitter, Elon Musk, ha cometido algunos errores que su competencia ha aprovechado. Una guerra palpable con Mark Zuckerberg, dueño de Meta, quien tiene el monopolio de Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, el sonado Threads y la nueva inteligencia artificial de Meta.

Todo inició cuando Twitter decidió cobrar por algunas de sus funciones, como los Super Follows, suscripciones de pago que cuestan 4,99 dólares al mes. También la nueva función que te permitirá cancelar el envío de un tweet, y así no tener que borrarlo una vez salga publicado. Pero tiene una particularidad: tendrás que pagar por ella. Twitter Blue es una versión de pago de Twitter que, como YouTube Red, te da acceso a funciones y ajustes que no tiene el Twitter original.

Esta opción disgustó a los internautas que disfrutan de la aplicación del pájaro azul, quienes no dudaron en protestar sobre el asunto. Esta fue la oportunidad justa para que Meta lanzara Threads, la competencia directa de Twitter, que tendría prácticamente las mismas opciones completamente gratuitas. Iniciando una guerra para apropiarse de su terreno en el mundo digital.

Un nuevo golpe: la nueva inteligencia artificial de Meta

Meta decidió sacar una versión gratuita de inteligencia artificial que le haría la competencia al Chat GPT, que pertenece a Open AI y Elon Musk es uno de los fundadores y dueños. Iniciando un nuevo capítulo de esta guerra. Mark Zuckerberg, no contento con tener casi todo el terreno de las redes sociales ahora querría destronar al Chat GPT.

Su nombre es Llama y tiene un diferenciador que arrasa con el resto de inteligencias artificiales. Lo más importante, es que es de código abierto, es decir, su funcionamiento interno está a disposición de todo el mundo para que se pueda jugar con él y modificarlo, lo que no tienen las IA de OpenAI y Google.

Una guerra tecnológica que hasta ahora empieza, pues hay terreno de sobra para explorar y los dos hombres que lideran la tecnología de masas están pisando fuerte y pisandose entre ellos.

