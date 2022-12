Terminaron limpiándose las babas: El indeseado beso entre Carlos Giraldo y Mary Méndez en La Red

Muchos comentaron lo incómoda que se veía la presentadora, hay quienes incluso aseguraron, que ella no deseaba besarlo

La Red es uno de los programas más reconocidos de Colombia en el campo del entretenimiento y la farándula. Su popularidad no solo se debe a las primicias sobre el mundo del espectáculo, sino también a sus presentadores.

Carlos Vargas, Mary Méndez, Frank Solano, Carlos Giraldo y Juan Carlos Giraldo son los encargados de poner en contexto algunas escenas que presentan, también las comentan e incluso, ahora, las recrean.

Los conductores del programa se encontraban debatiendo si una pareja de artistas eran algo más que amigos. La única mujer del programa expresó que ella creía que sólo se trataba de una relación amistosa y quiso imitar la acción “Vea, por ejemplo, Juan Carlos Giraldo y yo, miren”, dijo mientras acercaba su boca a la de su compañero Juan Carlos Giraldo.

Sin embargo, en un punto el hombre tomando de la cintura a la presentadora se acerca más y le da un beso.

Por su parte, Carlos Vargas dijo “No, mi amor, eso se ve que Juan Carlos está borracho y se le dio por ‘rumbearse’ con una mujer... Mire cómo le coge la cola a Mary, vean”. Mientras que otro de los presentadores, entre risas, expresó ¿Qué es este ‘show’ tan decadente?

Mientras que la presentadora cerró la escena diciendo “Esto si es estar muy necesitada en la vida, y yo me ando chupeteando con este. Pero tenía rato que no me besaban”.

En los comentarios del momento publicado en un video en el perfil oficial del programa, muchos destacaron que a Mary Mendez se le notaba incómoda, mientras otros afirmaron que solo se trataba de un show.

“Se le ve lo incómoda que se sentía, cuando él le tiene apretado su trasero”, “Re incómodo ese momento”, “No se le ve muy cómoda con la situación”, “Nooooo Mary es muy esquiva para eso “, son algunos de los que destacan entre otros.

