El comienzo de una geometría sutil

Fanny Sanín busca siempre un orden en armonía de los elementos y pureza en los colores

La obra de Fanny Sanín no se relaciona con el mundo, ni responde a ninguna moda; es autorreflexiva y se deriva de un incansable cuestionamiento y desarrollo de las múltiples posibilidades de un lenguaje plástico.

Cada vez que iba a Nueva York, la visitaba para ver sus recientes bocetos en papel en donde ella piensa hasta el final, cómo va a pintar un cuadro. Siempre está calmada y pausada. Siempre segura al lado de su marido Mayer Sasson, dos colombianos que se complementan. Viven en un apartamento en la 55 cerca de la avenida Madison y siempre está atentos a todos los acontecimientos artísticos, a las conferencias, a las obras de teatro, al cine. Siempre están contando en dúo hasta la última experiencia. Porque se enriquecen todos los días. Viajan para hacer lo mismo. El arte es su camino, el arte es su vida y son inseparables. Mayer además como ingeniero trabaja para la empresa de energía de la gran Manzana pero jamás los he visto separados. Siempre están juntos. El es el gran promotor de su obra porque ella es una mujer tímida que le cuesta promover su mundo tan intimo como espectacular.

Estudió en la Universidad de los Andes, cuando se creaba junto con Antonio Roda y Marta Traba una generación de grandes artistas. Estudió grabado en Illinois “A finales de 1968, a mi regreso de Londres, pasé por París y me encontré en el Gran Palais una exposición que venía del MOMA: El arte de lo real (The Art of the Real o L’art du réel). En esta se reafirmó en mi decisión de trabajar en los dominios del arte abstracto”. Anota Fanny Sanín cuando logró su convicción en lo abstracto.

El Profesor Edward J. Sullivan, del Institute of Fine Arts de la Universidad de Nueva York, escribe en el libro: “Antes de considerar algunos de los estímulos que impactaron tan profundamente a Sanín aquella tarde de otoño en París, es importante recordar que la artista estuvo ahí en un momento de transición… Sanín absorbió inevitablemente este entusiasmo por lo nuevo y lo radical y, al interiorizar los significados de Art of the Real, renunció al canon del expresionismo abstracto y adoptó una nueva manera de representar ‘la realidad en el arte’… El hecho de que una obra de arte pueda ser una entidad distintiva, que no representa nada más que a sí misma.

Matisse, ejerció una influencia determinante en el uso que hace del color. Sanín anota: “Aunque yo conocía algunas obras de Matisse por revistas y libros antes de salir de Colombia a Illinois, para continuar mis estudios de arte, nunca había visto personalmente una obra de él, ni de otros grandes artistas europeos. La primera vez que me encontré frente a frente con uno de sus cuadros maravillosos y de su uso del color plano, especialmente del azul, fue una experiencia muy valiosa”.

En la obra Acrílico No. 1, 1987, Sanín incorporó, sorprendentemente, diagonales a sus obras bilateralmente simétricas. Aunque las diagonales y curvas ya habían aparecido ocasionalmente en la obra de Sanín antes de su adopción de la simetría. en 1974, durante casi trece años su trabajo simétrico solamente utilizó bloques de color organizados en ángulos rectos… El espectador transita visualmente por la obra de manera distinta pues su mirada es atraída por transiciones en todos los planos. Con la línea diagonal, Sanín expande las posibilidades para la complejidad dentro de sus sólidas composiciones simétricas.

Estos son parte del lenguaje y da origen a un orden y un equilibrio que son importantes en la obra. Busca siempre un orden en armonía de los elementos y pureza en los colores. Busca que el color, el tono y la estructura guíen al ojo de distintas maneras; algunos espectadores llegan al infinito, mientras que para otros el movimiento y el espacio se truncan. Y es sin duda una de las artistas más importantes de su generación en Colombia.